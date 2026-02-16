Son dakika: İmamoğlu'nun diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
Son dakika haberi... Yolsuzluk ve casusluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun şaibeli lisans diploması davasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dava, 6 Temmuz'a ertelendi.
Yolsuzluk ve casusluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle 4'üncü kez hakim karşısına çıktı.
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 2 no'lu duruşma salonunda görülen davada flaş bir gelişme yaşandı.
