Defne Joy Foster’ın annesinden FETÖ iddiası: Ölüm dosyasını kapattılar hepsi Amerika'da

"Kızımın ölümünde büyük bir ihmal var. Güya sokaklarda doktor aramışlar. 112'yi arasalar, kızım kurtulacaktı. Kızımın ölümü örtbas edilmeye çalışıldı." "Kızımın öldüğü gece yanında olan Kerem Altan ve Tolga Karel olay sonrası Amerika'ya taşındı. Ölüme tanıklık edenlerin ortadan kaybolmasını şüpheli buluyorum." "Mahkeme sürecinde hakim beni doğru düzgün konuşturmadı. Hakime, 'Siz evlat kaybının ne olduğunu biliyor musunuz?' dedim diye beni mahkeme salonundan atmak istedi." "Kerem Altan'ı ve Ahmet Altan'ı görürsem, onlara ne mi derim? Beni kızımın acısıyla baş başa bıraktılar. Allah bana yaşattıklarını onlara da yaşatsın." "Avukatımız Ersan Taştekin'di. Çok mücadele etti kızımın ölümü tüm yönleriyle ortaya çıksın diye. Ama o da bir anda şüpheli şekilde öldü. Ben açıkçası öldürülmüş olabileceğini düşünüyorum."

Kerem Altan ve Ahmet Altan

Günaydın'dan Tuba Kalçık'ın konuşan Foster astım ilaçlarını alkolle alması nedeniyle hayatını kaybettiği söylenen kızının ölümünü şüpheli bulduğunu belirtti. o geceye dair iddialarda da bulundu.

KIZINIZIN VEFAT ETTİĞİNİ NASIL ÖĞRENDİNİZ? BİZE O GECEYİ ANLATIR MISINIZ?

Ben İstanbul'da yaşamıyorum. Kızım İstanbul'daydı. Kızımın vefatını haberlerde gördüm. O gece kocasıyla Taksim'e gitmişler önce. Sonra iki kız arkadaşı, Defne'yi Fransız Sokağı'na çağırıyor. Eşi gelmiyor, Defne tek başına arkadaşlarının yanına gidiyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Tolga Karel de dahil Kerem Altan'a gidiyor. Yani o gece Kerem'in evinde Tolga Karel de varmış. Defne'de alerjik astım var. İlaç kullanıyor bunun için. Bende de aynı rahatsızlık var. O gece alkolle birlikte bu ilacı da kullanmış. İlaçla birlikte alkol alınca reaksiyon yaptı dendi ama ben de kızım da alkolle birlikte kaç defa kullanmıştık. Herhangi bir şey olmamıştı. Kerem Altan denilen adam kızımın ölümüne sebep oldu. Ben böyle düşünüyorum. Reaksiyon yaptı falan yalan, üstünü örtmek için söylediler. Kızım ölümünden kısa bir süre önce Türkiye'de bu terör örgütüne ilk FETÖ diyen kişiydi. Bence talimat verip kızımı öldürtmüş bile olabilirler. Defne'nin ölümünden sonra Kerem, Amerika'ya taşındı. Ahmet Altan'ın oğlu olduğu için FETÖ kızımın ölümünün üstünü kapattı. O gecenin şahidi Tolga Karel de apar topar Amerika'ya taşındı. Çok enteresan geliyor bana bu durum. Ben kızımı kaybettim, ne Ahmet Altan ne de oğlu başınız sağ olsun bile demedi. Kızımın ölümünde büyük bir ihmal var. Güya sokaklarda doktor aramış. 112'yi arasa kızım kurtulacaktı. Tamamen kızımın ölümünü ört bas etmeye çalıştılar. Ama yaşadığım her gün 'Allah da onlara çektirsin' diyorum. Kerem zaten Amerika'ya gitti diye duydum. Kızım sadece alkol kullanıyordu, hiç uyuşturucu kullanmadı.