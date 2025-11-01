PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Bahişçi hakemlerin kariyerleri bitti!

Bahis skandalı sonrası PFDK, 149 hakeme 8 ile 12 ay arası hak mahrumiyeti cezası verdi. Bu hakemlerin kariyerleri bitti

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Kasım 2025
Bahişçi hakemlerin kariyerleri bitti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

PFDK, bahis oynadıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen hakemlerin cezalarını açıkladı. 152 hakemden 149'una 8 ila 12 ay arası hak mahrumiyeti cezası verdi. Bu hakemlerin cezaları 45 günü geçtiği için kariyerleri de sona erdi. Ceza verilen isimler arasında 4 üst klasman var. Ceza alan üst klasman hakemlerden Egemen Artun ve Yunus Dursun 10 ay hak mahrumiyeti, Mehmet Ali Özer ve Muhammed Selim Özbek ise 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük ve Melih Kurt'un incelemesinin devam ettiği bildirildi. Klasman hakemi Mertcan Tubay'ın da iki hakem gibi incelemesi devam ediyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!
Gebze’de aynı bölgede bir bina çökmek üzere Kocaeli Valisi Aktaş: 12 binayı mühürledik
TRT Genel Müdürü Sobacı: Türkiye Yüzyılı’nın medya cephesinde taşıdığımız sorumluluğun farkındayız
Annelere erken emeklilik müjdesi! 57 bin TL avantaj...
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlu’nun ekibi şantaja başladı
Washington Post: ABD gizli raporunda Soykırımcı İsrail’in Gazze’deki ihlalleri ortaya çıktı
Gürsel Tekin Özel’e Takvim’den yanıt verdi! Casusluk soruşturması ve iddianamedeki iki CHP’li için ne dedi? Kemal Bey’i beğenenler partiden atıldı
Tarihi dava sonuçlandı! Piyasa değeri 30 milyon dolar... Yalı Rus mirasçılara verildi
Casusluk Ekosistemi çözülüyor! ’İstanbul Senin’ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı! Verileri Almanya ve ABD’ye sızdırdılar
Kilyos’ta gizemli mezar! MI6 ajanının manevi annesi sırlarla gömüldü | Musevi,Yehova, Bahai üçgeninde gizemli mezar
CHP’li Emir’in Hüseyin Gün kaybedildi yalanına Başsavcılık’tan açıklama: İşlemlerin tamamlanmasıyla cezaevine geri gönderildi
Memura yüzde 19.54 zam! Ocak zammında yeni ipucu geldi: En az 61 bin TL!
Emekliye yüzde 13 zam! Yeni anket sonucu açıklandı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Beyaz Saray’da altın dönem! ABD Başkanı Donald Trump Lincoln Banyosu’nu baştan aşağı yeniledi
Başkan Erdoğan’dan İsrail’i aklayan Batı’ya sert tepki: Biz bunu yutmayız!
Futbolda yeni skandal: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı! 3700 futbolcu inceleme altında
Meclis’te İYİ Parti’den kirli provokasyon: Kurtulmuş salonu terk etti | Ömer Çelik’ten sert tepki geldi: Yüce Meclis’e saygısızlık kabul edilemez
Zorlu İstanbul deplasmanı öncesi senaryo yazıldı! Fırtına’nın Aslan karşısındaki ilk önceliği disiplinli olmak...
Milli yıldızdan Fenerbahçe’ye söz! Transfer için temas kuruldu
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde sürpriz karar! 11’ler netleşti
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Güllü’nün kızı cinayeti itiraf etti! Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşı Bircan Dülger’in ifadesi ortaya çıktı "Güllü'nün kızı cinayeti itiraf etti!" Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Bircan Dülger'in ifadesi ortaya çıktı CHP’li Muhittin Böcek’ten yasak aşkına lüks hediyeler! CHP'li Muhittin Böcek'ten yasak aşkına lüks hediyeler! Hüseyin Gün’ün manevi annesi Seher Alaçam’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı Hüseyin Gün’ün “manevi annesi” Seher Alaçam’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı Milli yıldızdan Fenerbahçe’ye söz! Transfer için temas kuruldu Milli yıldızdan Fenerbahçe'ye söz! Transfer için temas kuruldu Galatasaray’a transferde iki yıldız! Victor Osimhen kankasını getiriyor Galatasaray'a transferde iki yıldız! Victor Osimhen kankasını getiriyor TPAO’dan operasyon açıklaması: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile bağlantısı yok TPAO'dan operasyon açıklaması: "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile bağlantısı yok"