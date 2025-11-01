Bahişçi hakemlerin kariyerleri bitti!

PFDK, bahis oynadıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen hakemlerin cezalarını açıkladı. 152 hakemden 149'una 8 ila 12 ay arası hak mahrumiyeti cezası verdi. Bu hakemlerin cezaları 45 günü geçtiği için kariyerleri de sona erdi. Ceza verilen isimler arasında 4 üst klasman var. Ceza alan üst klasman hakemlerden Egemen Artun ve Yunus Dursun 10 ay hak mahrumiyeti, Mehmet Ali Özer ve Muhammed Selim Özbek ise 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük ve Melih Kurt'un incelemesinin devam ettiği bildirildi. Klasman hakemi Mertcan Tubay'ın da iki hakem gibi incelemesi devam ediyor.