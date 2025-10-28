Dünya Tekvando Şampiyonası’nda Emine Göğebakan ve Nafia Kuş altın madalya kazandı

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Rus Milana Bekulova ile finalde karşılaşan 24 yaşındaki milli tekvandocu Emine Göğebakan, katıldığı ilk dünya şampiyonasında podyumun zirvesine çıktı. 46 kilodaki milli sporcu finalde rakibini 2-0'lık sonuçla mağlup etti. Dünya Tekvando Şampiyonası'ndaki bir diğer temsilcimiz Nafia Kuş Aydın ise 73 kiloda altın madalya kazandı.

30 yaşındaki milli tekvandocu, finalde Özbek Svetlana Osipova'yı geriden gelip 2-1 yenerek 2023'ten sonra bir kez daha dünya şampiyonu oldu. Öte yandan erkekler 80 kiloda yarışan Yiğithan Kılıç, ilk turda Kuveyt'ten Bader Elherais'i yendi ancak 2. turda Burkina Faso'dan Faysal Sawadogo ile yaptığı maçı kaybederek elendi.