Olaigbe bekleneni veremedi

Trabzonspor'un sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği genç kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe, beklentilerin uzağında kaldı. Süper Lig'de 9 maçta forma giyen Belçikalı futbolcu, bunların 8'ine ilk 11'de başlasa da yalnızca bir maçta 90 dakikayı tamamlayabildi. Teknik direktör Fatih Tekke, 7 karşılaşmada oyuncusunu ikinci yarıda kenara alırken Olaigbe şu ana kadar gol ya da asist katkısı veremedi. Fiziksel olarak da tam hazır görünmeyen 21 yaşındaki futbolcu, Nwakaeme'nin yokluğunda henüz beklenen katkıyı veremedi. Olaigbe'nin, önümüzdeki haftalarda performansını yükseltmemesi halinde formasını kaybetme ihtimali var.