Okan Buruk Osimhen ve Sane’ye güveniyor

Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt önünde çok kritik bir sınav verecek olan Galatasaray'da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı... Teknik direktör Okan Buruk, Liverpool maçındaki futbolun devamı ve Norveç ekibi önünde 3 puanın gelmesi için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdi. Bodo'yu çok ciddiye alan ve sürekli futbolcularına karşılaşmanın zorluğu ile ilgili konuşmalar yapan tecrübeli hoca özellikle mücadele ve taktik disiplin üzerinde durdu. Rakibin hızlı hücumlarına özel önlem alacak olan Buruk'un iki futbolcusundan bu akşam çok şeyler beklediği öğrenildi. İdmanlarda çok iyi bir performans sergileyen Osimhen bu gece en büyük gol silahı olacak. Başakşehir maçında iki gol atarak eleştirilere yanıt veren Leroy Sane'nin de Buruk'un en büyük kozlarından biri olacağı belirlendi.