Cengiz Ünder Gençlerbirliği karşısında Beşiktaş formasıyla sahaya çıkacak

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak kritik Gençlerbirliği maçı öncesi Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar'ın Malili golcüsü El Bilal Toure'nin sakatlığından dolayı Cengiz Ünder'in ilk 11'de sahaya çıkacağı belirtildi.



28 yaşındaki futbolcu maçta sağ kanat pozisyonunda oynayacak. Kartal'da bu maçta Vaclav Cerny'nin de sol kanat bölgesinde görev yapacağı gelen bilgiler arasında. Siyah- Beyazlılar, zorlu mücadelede hem yeni ilk 11 düzeni hem de sakatlıkların etkisiyle farklı bir oyun planıyla sahada olacak.





