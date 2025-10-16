SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Montella tarihe geçti

İtalyan teknik adam, Milli Takım’da 15 galibiyet ile en çok galibiyet alan birinci yabancı teknik direktör... 7 galibiyet ile en çok deplasman galibiyeti alan yabancı hoca...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ekim 2025
Montella tarihe geçti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Gürcistan'ı farklı mağlup eden A Milliler, Dünya Kupası yolunda çok kritik bir galibiyet elde etti. Montella yönetimindeki Milliler, oynadığı futbolla keyif veriyor. İtalyan teknik adam, A Milli Takım'da en çok galibiyet alan 3. teknik direktör (27 maçta). 15 galibiyet ile en çok galibiyet alan birinci yabancı teknik direktör. 7 galibiyet ile en çok deplasman galibiyeti alan yabancı hoca... Ay-Yıldızlılar, Montella yönetiminde gruptaki en önemli rakibi Gürcistan'ı içerde dışarda yendi. Tarihimizde ilk kez Bulgaristan'ı deplasmanda mağlup (6-1) ettik. Montella ile birlikte Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadık. 27 maçta 1.81 maç başına puan ortalaması yakaladı. Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmeyi başardık.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan’dan nadir toprak elementi açıklaması! Herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir
CANLI ANLATIM | Takas yapıldı Refah kapısı açılmadı | İsrail ateşkesi bozma peşinde: Gazze’ye saldırılar devam ediyor
Türk Telekom
Çekmeköy’de İETT otobüsü durağa daldı: Ölü ve yaralılar var! 2 kişi gözaltına alındı | Kaza anı kamerada
CANLI ANLATIM | Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Kremlin’de Putin ile görüştü: Gündem Esad’ın iadesi
Kandil 2 ileri 1 geri! Suriye çıkışı Duran Kalkan’ı rahatsız etti: Başkan Erdoğan’ı ve Bahçeli’yi hedef aldı | Kıbrıs tehdidi
ABD Başkanı Trump’tan savaş ilanı: Çin’le ticaret savaşındayız
İçişleri Bakanlığı noktayı koydu! Trafik cezalarında yüzde 10’luk tolerans kalkıyor mu?
CHP’nin Malatya kongresinde kavga: Devreye çevik kuvvet girdi
Yolsuzluk davasına çıkacaktı: Netanyahu hastalık bahanesiyle mahkemeden kaçtı
Başkan Erdoğan’dan kaymakamlara koltuk uyarısı: Aslolan milletin duasını almaktır
5G ihalesinde geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu: Kamuya en az 2,1 milyar dolar gelir bekliyoruz
Rojin Kabaiş soruşturmasında son durum! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Ek uzman mütalaası talep edildi | HTS, tanık ifadeleri ve telefon kilidi...
SSK BAĞ-KUR’luya 32 bin TL ek ödeme: Ocak zammı öncesi emekli promosyonunda yeni eşik aşıldı! Hangi banka ne veriyor?
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Konut ve kira fiyatları düşecek: İşte ilk kazmanın vurulacağı tarih
KURAKLIK ALARMI! Son 52 yılın en dip seviyesinde: Bölge bölge yurtta yağış raporu...
Her şey depremden sonra başladı! Ne dışarı çıkıyor ne yıkanıyor! Telefon bağımlısı Barış Özbay şaşkına çevirdi
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Sadettin Saran’dan flaş açıklama
Tam 12’den vurdu! Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu hazırlık sürecini ilk kez paylaştı: Hem eğlenceli hem karizmatik!
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL’yi aşacak