Montella tarihe geçti

Gürcistan'ı farklı mağlup eden A Milliler, Dünya Kupası yolunda çok kritik bir galibiyet elde etti. Montella yönetimindeki Milliler, oynadığı futbolla keyif veriyor. İtalyan teknik adam, A Milli Takım'da en çok galibiyet alan 3. teknik direktör (27 maçta). 15 galibiyet ile en çok galibiyet alan birinci yabancı teknik direktör. 7 galibiyet ile en çok deplasman galibiyeti alan yabancı hoca... Ay-Yıldızlılar, Montella yönetiminde gruptaki en önemli rakibi Gürcistan'ı içerde dışarda yendi. Tarihimizde ilk kez Bulgaristan'ı deplasmanda mağlup (6-1) ettik. Montella ile birlikte Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadık. 27 maçta 1.81 maç başına puan ortalaması yakaladı. Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmeyi başardık.