Kocaeli’de tribünlerden milli gurur mesajı

Türkiye-Gürcistan karşılaşması öncesinde Kocaeli Stadyumu tribünlerinde koreografi gerçekleştirildi. Hodri Meydan tribününde gerçekleştirilen koreografide Kırmızı-Beyaz renklerdeki Türkiye haritası üzerinde A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, A Milli Erkek Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Cedi Osman'ın görselleri 3 boyutlu yapıldı. Ayrıca görsellerin altında bulunan pankartta da 'Türk önde Türk ileri' yazısı yer aldı. Tribünlerdeki bu anlamlı görsel şov, salonlardan sahalara uzanan ortak milli gururun simgesi oldu.