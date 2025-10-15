SON DAKİKA
Kocaeli’de tribünlerden milli gurur mesajı

Türkiye-Gürcistan maçı öncesi Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleştirilen koreografide, Eda Erdem, Hakan Çalhanoğlu ve Cedi Osman’ın 3 boyutlu görselleri yer aldı. “Türk önde Türk ileri” pankartıyla milli birlik duygusu tribünlere taşındı.

Türkiye-Gürcistan karşılaşması öncesinde Kocaeli Stadyumu tribünlerinde koreografi gerçekleştirildi. Hodri Meydan tribününde gerçekleştirilen koreografide Kırmızı-Beyaz renklerdeki Türkiye haritası üzerinde A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, A Milli Erkek Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Cedi Osman'ın görselleri 3 boyutlu yapıldı. Ayrıca görsellerin altında bulunan pankartta da 'Türk önde Türk ileri' yazısı yer aldı. Tribünlerdeki bu anlamlı görsel şov, salonlardan sahalara uzanan ortak milli gururun simgesi oldu.

