Fener Depay'ı listeye ekledi!

Brezilya medyası, F.Bahçe’nin Corinthians forması giyen 31 yaşındaki Hollandalı yıldız golcü ile ilgilendiğini öne sürdü...

Giriş Tarihi :15 Ekim 2025
Fenerbahçe ile ilgili flaş transfer iddiası... Brezilya ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen Hollandalı yıldız golcü Memphis Depay'ın aralık ayında Türkiye'ye transfer olacağı yazıldı. Fenerbahçe'nin 10 milyon euro bedelle transferi bitireceği aktarıldı.

Brezilya basınında yer alan Esporte Record haberine göre, Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Hollandalı yıldızı takımında görmek istiyor. Haberde, Depay'ın kulübü Corinthians'tan ayrılmak istediği ve Avrupa'ya dönüşe sıcak baktığı ifade edildi.

Oyuncunun sözleşmesinde yer alan bir maddeye göre, isteği halinde Aralık ayında takımdan ayrılabileceği belirtildi. Manchester United, Lyon, Barcelona ve Atletico Madrid gibi önemli kulüplerde forma giye Depay'ın Brezilya ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yıl Aralık ayında sona eriyor.

