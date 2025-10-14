SON DAKİKA
İlkay Gündoğan’dan Wirtz’e destek: “Flo’nun kalitesi tartışılmaz”

Liverpool’un yeni transferi Florian Wirtz’e yöneltilen eleştirilere cevap veren İlkay Gündoğan, “Premier Lig’de Flo’dan daha fazla gol şansı yaratan yok. Onun olağanüstü kalitesini göremeyen futboldan anlamıyordur” dedi. Galatasaraylı futbolcu, ilk golünü Beşiktaş derbisinde kaydetmişti.

Giriş Tarihi :14 Ekim 2025
İlkay Gündoğan, Liverpool'un son dönemde eleştirileri oklarının hedefinde olan yeni transferi Florian Wirtz'e destek oldu. İlkay Gündoğan, Alman basınına yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Premier Lig'de Flo'dan daha fazla gol şansı yaratan başka bir oyuncu yok. Sadece asist ve gollere bakılmamalı. Flo'nun olağanüstü kalitesini göremeyen biri, futboldan pek anlamıyor demektir. Şimdiden 'transfer fiyaskosu' demek tamamen abartı. Eminim ki çok yakında goller ve asistler de gelecek. Flo'nun karakter olarak da, yetenek olarak da bu dönemin üstesinden geleceğini düşünüyorum" dedi.

SİFTAHI DERBİDE YAPTI
Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan Sarı-Kırmızılı forma ile ilk golünü Beşiktaş derbisinde atmıştı.

