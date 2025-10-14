SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Dünya kupası yolunda devlere kafa tutuyor

İstanbul ilçesi Şile kadar nüfusu olan Faroe Adaları, Çekya'yı yenerek Dünya Kupası'na katılım için umutlarını son maça taşıdı. Son haftada lider Hırvatistan karşısında alınacak skor Çekya ile arasındaki 1 puanlık farkı eritme şansını belirleyecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ekim 2025
Dünya kupası yolunda devlere kafa tutuyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kuzey Atlantik'in rüzgarlı adalar topluluğu, Faroe Adaları. İstanbul ilçesi Şile kadar nüfusu (55 bin) var ama futbol sahasında devlerle savaşıyor. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde, Çekya'yı 2-1 mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çekti. Artık, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na gitme şansı, az da olsa hala masada. Bu galibiyetle Faroe Adaları, grubun ikinci sırasındaki Çekya ile arasındaki farkı 1 puana indirdi.

Her iki ekip de +4 averaja sahip. 8 maçlık grup maratonunda 7 karşılaşma geride kaldı ve tablo tarihlerine geçecek bir hikayeye dönüşmek üzere. Son maçlar öncesinde play-off şansı bulunan Faroe Adaları'nın kazanması yeterli olmayacak. Gruptaki son maçında Faroe Adaları deplasmanda lider Hırvatistan'a konuk olurken grup ikincisi Çekya, son sıradaki Cebelitarık'ı misafir edecek. Grupta Hırvatistan 16 puanla lider, Çekya 13 puanla ikinci, Faroe Adaları 12 puada.

HEM FUTBOLCU HEM PİZZACI
Faroe Adaları'nda futbol, hayatla iç içe bir mücadele biçimi. Bu durumu en iyi yansıtan isimlerden biri ise milli takımın yıldızlarından Arni Frederiksberg. Hikayesi, alışılmış futbolcu profillerinden oldukça farklı. Arni Frederiksberg, aslında bir pizza satıcısı. memur gibi çalışıyor, akşam ise antrenmanlarını yapıyor.

30 KAT DAHA DÜŞÜK BÜTÇE
İstatistikler, başarının büyüklüğünü gösteriyor. Transfermarkt verilerine göre Faroe Adaları'nın toplam piyasa değeri yalnızca 5,38 milyon euro.
Aynı gruptaki rakibi Çek Cumhuriyeti'nin değeri ise 146,73 milyon euro. Aradaki fark neredeyse 30 kat.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Mısır’da Gazze için Niyet Belgesi imzalandı | Donald Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü ve teşekkür
Havada diplomasi! Başkan Erdoğan’ın uçağı Mısır’da pisti pas geçti | Türkiye’den ABD’ye Netanyahu uyarısı
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan Mısır’da Gazze diplomasisi!
Trump’a İsrail Parlamentosu’nda Gazze protestosu! Vekiller Filistin’i tanı pankartı açtı Knesset karıştı
İddianameye TAKVİM ulaştı! Cengiz Çallı’nın 18 yıllık maaşına denk bono! Rezan Epözdemir’in savunmaları tek tek çöktü
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL’yi aşacak
Gazze Zirvesi’nde güldüren diyalog! Başkan Erdoğan’dan Meloni’ye sigara uyarısı: Macron da dahil oldu | İtalyan basınında gündem oldu
Boykot ve geri çekilme | Gazze zirvesinde Masadan kaldıran diplomatik baskı! Başkan birkaç tur attı katil Bibi Tel Aviv’de kaldı: Siyonistler’den Mısır itirafı
Gazze’de tarihi kavuşma coşkulu karşılama! Filistinli esirler vatan topraklarında aileleriyle kucaklaştı
CHP yandaşı Emrah Gülsunar tutuklandı! Darbe çağrısı ilk değil: FETÖ ihanetinde sokak çağrısı yaptığı ortaya çıktı
Suriye Cumhurbaşkanı CBC News’e konuştu: İsrail işgal ettiği bölgelerden çekilmeli!
CANLI ANLATIM | Gazze’de esir takası! Hamas 20 rehineyi teslim etti: Filistinli tutsaklar özgürlüğüne kavuştu
ABD Başkanı Donald Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü: Gazze’de ateşkes için çok yardımcı oldu
Montella’dan sürpriz! Gürcistan maçı 11’ini belirledi
14 yaş altına sosyal medya yasağı dünyanın gündeminde! Yapay zekada kafalar karışık
Takas sırasında provokasyon! İsrail ordusu mahkumları bekleyen Filistinlilere saldırdı
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararının arka planı ortaya çıktı!
Gözleri Karadeniz’e 3 yeni oyuncu fişek etkisi yaratacak! Hikayede fırtına başlıyor
Kutup girdabı gibi soğuklar kapıda! Meteoroloji’den kar ve sağanak için 9 ile sarı kod: Her yer don tutacak! Niğde, Sivas...