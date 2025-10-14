Dünya kupası yolunda devlere kafa tutuyor

Kuzey Atlantik'in rüzgarlı adalar topluluğu, Faroe Adaları. İstanbul ilçesi Şile kadar nüfusu (55 bin) var ama futbol sahasında devlerle savaşıyor. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde, Çekya'yı 2-1 mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çekti. Artık, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na gitme şansı, az da olsa hala masada. Bu galibiyetle Faroe Adaları, grubun ikinci sırasındaki Çekya ile arasındaki farkı 1 puana indirdi.



Her iki ekip de +4 averaja sahip. 8 maçlık grup maratonunda 7 karşılaşma geride kaldı ve tablo tarihlerine geçecek bir hikayeye dönüşmek üzere. Son maçlar öncesinde play-off şansı bulunan Faroe Adaları'nın kazanması yeterli olmayacak. Gruptaki son maçında Faroe Adaları deplasmanda lider Hırvatistan'a konuk olurken grup ikincisi Çekya, son sıradaki Cebelitarık'ı misafir edecek. Grupta Hırvatistan 16 puanla lider, Çekya 13 puanla ikinci, Faroe Adaları 12 puada.



HEM FUTBOLCU HEM PİZZACI

Faroe Adaları'nda futbol, hayatla iç içe bir mücadele biçimi. Bu durumu en iyi yansıtan isimlerden biri ise milli takımın yıldızlarından Arni Frederiksberg. Hikayesi, alışılmış futbolcu profillerinden oldukça farklı. Arni Frederiksberg, aslında bir pizza satıcısı. memur gibi çalışıyor, akşam ise antrenmanlarını yapıyor.



30 KAT DAHA DÜŞÜK BÜTÇE

İstatistikler, başarının büyüklüğünü gösteriyor. Transfermarkt verilerine göre Faroe Adaları'nın toplam piyasa değeri yalnızca 5,38 milyon euro.

Aynı gruptaki rakibi Çek Cumhuriyeti'nin değeri ise 146,73 milyon euro. Aradaki fark neredeyse 30 kat.