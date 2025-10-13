Jakobs’un raporu temiz çıktı

SON DAKİKA
Dizinde ağrı hisseden İsmail Jakobs, Senegal Milli Takımı’na çağrıldı. Kontrol sonrası temiz çıkan yıldız sol bek, Moritanya önünde oynayabilir

Giriş Tarihi :13 Ekim 2025
Galatasaraylı futbolcu İsmail Jakobs'un, Beşiktaş derbisinin ardından dizinde ağrı hissettiği öğrenildi. Galatasaray cephesi de yaşanan gelişmeleri Senegal Futbol Federasyonu ile paylaştı.

Kulüp tarafından Senegal'e iletilen sağlık raporunda, Jakobs'un dizinde ağrı bulunduğu ve dinlendirilmemesi durumunda sakatlık riskinin artabileceği vurgulandı. Yapılan kontrollerin ardından ciddi bir bulguya rastlanmadığı, raporun "temiz" çıktığı belirtildi. Bu bilgiler doğrultusunda yıldız sol bek milli takıma çağrıldı.

