Jakobs’un raporu temiz çıktı

Galatasaraylı futbolcu İsmail Jakobs'un, Beşiktaş derbisinin ardından dizinde ağrı hissettiği öğrenildi. Galatasaray cephesi de yaşanan gelişmeleri Senegal Futbol Federasyonu ile paylaştı.



Kulüp tarafından Senegal'e iletilen sağlık raporunda, Jakobs'un dizinde ağrı bulunduğu ve dinlendirilmemesi durumunda sakatlık riskinin artabileceği vurgulandı. Yapılan kontrollerin ardından ciddi bir bulguya rastlanmadığı, raporun "temiz" çıktığı belirtildi. Bu bilgiler doğrultusunda yıldız sol bek milli takıma çağrıldı.