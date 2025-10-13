İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Kulüp, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde yapılan değerlendirmelerde Tedesco'nun takıma zarar verdiğini düşündüğü yerli ve yabancı futbolcuların kadro dışı bırakılabileceği belirtilmişti. Bu kararın Samsunspor maçında 5.değişiklikten sonra oyuna girmeyen Cenk Tosun'un üzerindeki yeleği sinirli bir şekilde fırlatıp kulübeye oturmasından sonra soyunma odasında İrfan Can Kahveci ile bir olup Brown'la bir gerginlik yaşamasından kaynaklandığı iddia edildi. Teknik heyetin gözü önünde olan bu olayın da iki oyuncunun kadro dışı bırakılmasında etkili olduğu ortaya çıktı. Tedesco'nun bu olaydan sonra yönetime bir rapor sunduğu bunun üzerine bu kararın alındığı iddialar arasında yer alıyor. Başkan Sadettin Saran'ın, çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısında kararın nedenlerine ilişkin açıklama yapacağı öğrenildi. Ayrıca Fenerbahçe'de dün gün içerisinde Futbol A Takım İletişim Direktörü Alper Yemeniciler ve Diyetisyen Cenk Özyılmaz'ın da görevlerinden ayrıldığı resmi olarak açıklandı.