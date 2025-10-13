Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası’nda zafer Büyükakçay ve Alkaya’nın

Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Çağla Büyükakçay, tek erkeklerde de Mert Alkaya şampiyon oldu. 396 tenisçinin katılımıyla düzenlenen turnuvanın büyük tek kadınlar finalinde Melis Sezer'i 2-1 yenen Çağla Büyükakçay şampiyonluğa ulaştı. Büyük tek erkeklerde ise Mert Alkaya finalde karşılaştığı Melih Anavatan'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Dereceye giren tenisçilere ödüllerini Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Büyükelçisi Mehmet Kemal Bozay, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk verdi.