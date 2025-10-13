SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası’nda zafer Büyükakçay ve Alkaya’nın

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Çağla Büyükakçay ve Mert Alkaya 1.oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ekim 2025
Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası’nda zafer Büyükakçay ve Alkaya’nın

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Çağla Büyükakçay, tek erkeklerde de Mert Alkaya şampiyon oldu. 396 tenisçinin katılımıyla düzenlenen turnuvanın büyük tek kadınlar finalinde Melis Sezer'i 2-1 yenen Çağla Büyükakçay şampiyonluğa ulaştı. Büyük tek erkeklerde ise Mert Alkaya finalde karşılaştığı Melih Anavatan'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Dereceye giren tenisçilere ödüllerini Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Büyükelçisi Mehmet Kemal Bozay, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk verdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail ve Hamas arasında esir takası başlıyor | Tel Aviv basını duyurdu
CANLI ANLATIM | Başkan Erdoğan Mısır’a gidiyor! Gazze zirvesine hangi ülkeler katılacak? Kahire listeyi açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü: Erdoğan muhteşemdi
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Deniz üzerine 3. havalimanını Trabzon’a yapacağız! İsrail’e uyarı muhalefete sert tepki...
Ankara’da kritik Türkiye-Suriye zirvesi! 10 Mart mutabakatına uymayan SDG masada | Bakan Fidan’dan toplantı sonrası açıklama: Ana gündem toprak bütünlüğü
YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi’den bölücülük: Merkezi olmayan Suriye istiyoruz | İki farklı Türkiye açıklaması
Galatasaray’a Napoli’den bir transfer daha! Osimhen sonrası dev hamle
9 gün enkaz altında yaşadım! Kim Milyoner Olmak İster’de depremzede yarışmacın hikayesi yürekleri dağladı
Fenerbahçe’den sürpriz transfer! 2. Lig’in yıldızı listede
Gazze’de aylar sonra bir ilk! Halk pazar yerinde Hamas sivillerin arasında
Siyonistlerin Arz-ı Mev’ud yalanına karşı tarihi gerçekler: Türkler Filistin’i 8 asır yönetti!
KAR TATİLİ KAPIDA: Meteoroloji’den 24 ile sarı kodlu uyarı, lapa lapa yağacak! Bursa, Trabzon, Rize... 12 Ekim hava durumu
CHP’li ABB’deki konser vurgununda yazışmalar ortaya çıktı! Bütçeye Mansur Yavaş onay verdi
Beyoğlu’nda mahsur kalan kişi Portekizli çıktı! O tünele niçin girdiği öğrenildi
İsrail’den esir takası öncesi Filistinlilere işkence! Hapishanelerdeki zulüm ortaya çıktı
Yılın magazin bombası! Aşkları ortaya çıkmıştı: Bu kez teknede yakalandılar
İsrail’den Yahya Sinwar iddiası: 2 yıl sonra Aksa Tufanı talimatını bulduk dediler
Güllü’nün son görüntüleri ortaya çıktı! Çocukları o geceyi anlattı | Evde gizli geçit var mı?
İş arayanlara maaş devletten! Kime ne kadar ödeniyor? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor?
Spor yazarları Türkiye’nin 6-1’lik Bulgaristan zaferini değerlendirdi! Farkı getiren kramponlar
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: İki erkek DNA’sı tespit edildi Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: İki erkek DNA’sı tespit edildi İsrail’den Yahya Sinwar iddiası: 2 yıl sonra Aksa Tufanı talimatını bulduk dediler İsrail’den Yahya Sinwar iddiası: 2 yıl sonra “Aksa Tufanı talimatını bulduk” dediler Son dakika! A Milli Takım’da şok: Berke Özer kampı terk etti | Yerine Muhammed Şengezer davet edildi Son dakika! A Milli Takım'da şok: Berke Özer kampı terk etti | Yerine Muhammed Şengezer davet edildi Donald Trump’ın Çin kararı Bitcoin’i salladı! Donald Trump'ın Çin kararı Bitcoin'i salladı! Nescafe Xpress Ulusal kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler... Nescafe Xpress Ulusal kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler... İsrail’den esir takası öncesi Filistinlilere işkence! Hapishanelerdeki zulüm ortaya çıktı İsrail’den esir takası öncesi Filistinlilere işkence! Hapishanelerdeki zulüm ortaya çıktı