Norveç İsrail’in üzerine toprak atıp sahaya gömdü!

Norvçe taraftarları, İsrail ile Dünya Kupası Elemelerinde oynayacakları maç öncesinde dev Filistin bayrağı açtı; taraftarlar stada Filistin bayraklarıyla yürüdü. Tribünlerde de Filistin bayrakları dalgalandı. Maç sırasında bir taraftar, 'Gazze'ye özgürlük' tişörtüyle sahaya girdi. Norveç, İsrail'i 5-0'lık sonuçla mağlup etti. Norveç'e galibiyeti getiren golleri Haaland (3), Khalalili (kk.) ve Nachmias (kk.) attı. Haaland, 6. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

7. DAKİKADA SAHAYA GİRDİ

Maçın 7. dakikasında bir taraftar sahaya, 'Gazze'ye özgürlük' tişörtüyle girdi. Maçın başında yaşanan olay, İsrailli futbolcularda soğuk duş etkisi yarattı.