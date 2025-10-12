Kenan Yıldız şov yaptı büyük oynadı!

Türkiye'nin yıldızlarından Kenan Yıldız, Bulgaristan maçının ikinci yarısında başroldeydi. 49. dakikada baskıyla Victor Popov'un kendi kalesine gol atmasını sağladı. 51. dakikada ilk golünü attı. 56'da ise ikinci kez fileleri havalandırdı. Skor bir anda 4-1 oldu. Juventus formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol ve 1 asisti bulunan Kenan Yıldız, İtalya Ligi'nde ise 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Hücumdaki etkili silanlarından olan yıldız futbolcu, Ay-Yıldızlı forma altında 4. golüne ulaştı.