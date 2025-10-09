PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe'li oyuncular sosyal medyada krize neden oluyor!

Fenerbahçe’de sosyal medya krizi büyüyor; taraftar tepkileri sonrası Archie Brown tüm fotoğraflarını silerken, Youssef En Nesyri de Fenerbahçe ile ilgili videolarını kaldırdı ve 8 aydır kulüple ilgili paylaşım yapmıyor.

09 Ekim 2025
Fenerbahçe'de sosyal kriz yaşanıyor. Sarı- Lacivertliler'in İngiliz sol beki Archie Brown Samsunspor ile oynanan maçtan sonra sosyal medyada taraftarların yoğun eleştirisine maruz kalmıştı. 23 yaşındaki futbolcu gelen tepkilerin ardından sosyal medyadaki tüm fotoğraflarını kaldırmıştı. Dün de Youssef En Nesyri'den flaş bir hamle geldi. Son haftalardaki etkisiz performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer alan 28 yaşındaki golcü oyuncu sosyal medyadan gelen tepkiler nedeniyle Instagram hesabından Fenerbahçe ile ilgili olan tüm videoları sildi. Yıldız futbolcu aynı yaklaşık 8 aydır da Fenerbahçe hakkında gönderi paylaşımında bulunmuyor.

