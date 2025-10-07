Milli araya çok keyifsiz giren Kanarya, Koç dönemindeki hataların bedelini ödüyor

Samsunspor deplasmanından beraberlikle dönerek milli araya lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde giren Fenerbahçe'de moraller çok bozuk. Sadece rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanamamak değil, oynanan çok kötü futbol da büyük bir sıkıntı yarattı.



HATA ÜZERİNE HATA!

Camiada herkes ortaya çıkan bu kara tabloda, eski başkan Ali Koç ve o dönemki yönetimin yaptığı hataların büyük pay sahibi olduğunu düşünüyor.

Sezon başında Mourinho ile devam kararı alınarak başlayan hatalar zinciri ardından daha da büyük hatalarla genişledi. Ardından Benfica maçına yetiştirilemeyen transferler ve Portekizli hoca ile yolların ayrılması ciddi kaos yarattı. Ali Koç'un eylülde seçim yapma ısrarı takımı da çok olumsuz etkilerken, genel kurula kısa bir süre kala Domenico Tedesco ile anlaşılması da çok hatalı bir karar olarak kayıtlara geçti.



YANLIŞ TRANSFERLER

Eski yönetim transfere 90 milyon euroya yakın para harcarken, vergilerle 130 milyon euro maaş yükü olan bir takım kuruldu. Ancak kadronun mühendisliği çok hatalı yapılınca ve yanlış transferlere imza atılınca ortaya problemli bir takım çıktı. Böylece yapılan tüm hataların yükü yeni yönetim ve yeni başkan Sadettin Saran'ın omuzlarına kaldı.

