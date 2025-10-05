Jhon Duran için çanlar çalıyor! Al Nassr daha şimdiden kapıyı gösterdi | Sakatlık bilmecesiyle Fener’de oynamıyor

Sakatlıklarla mücadele eden Kolombiyalı genç yıldız Jhon Duran'ın, Sarı-Lacivertliler'deki geleceği belirsizliğini korurken, Al-Nassr'dan gelen son haberler futbolseverleri şoke etti. İddialara göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, 21 yaşındaki forvetle temasa geçti ve Duran'a döndükten sonra idmanlara çıkamayacağını bildirdi. Üstelik kulüp, genç futbolcunun kendisine yeni bir takım bulmasını istediği yönünde bilgiler paylaşıldı.



KANARYA ÇOK TEMKİNLİ

Geçtiğimiz yaz 1 yıllığına 15 milyon Dolar bedelle Fenerbahçe'ye kiralanan ve güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan Duran, 2030 yılına kadar Al-Nassr ile sözleşmeli durumda. Ancak son gelişmeler, yıldız ismin kariyerinde ciddi bir belirsizliğe işaret ediyor. Fenerbahçe cephesinde ise, genç yıldızın durumunu yakından takip eden teknik heyet ve yönetim, gelişmeler karşısında temkinli bir duruş sergiliyor. Sarı-Lacivertliler, Duran'ın sezon sonu dönmesi halinde yaşanacak olası senaryoları masaya yatırmaya başladı. Futbol dünyası, Kolombiyalı golcünün akıbetini merakla takip ediyor.

6 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Büyük umutlarla transfer edilen Kolombiyalı yıldız futbolcu Duran, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. 6 maça çıkan genç yıldız, 1 gol atıp 1 asist yaptıktan sonra forma şansı bulamadı.