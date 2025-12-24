PODCAST CANLI YAYIN

Ankara'da kritik zirve: Bakan Fidan Hamas heyetiyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle Ankara’da bir araya geldi..

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ankara'da kritik zirve: Bakan Fidan Hamas heyetiyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün Ankara'da gerçekleşen görüşmede Gazze'deki güncel durum kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Görüşmede özellikle Gazze barış planının ikinci aşamasına geçilmesi süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

TÜRKİYE'DEN FİLİSTİN DAVASINA DESTEK

Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistinlilerin haklarını uluslararası tüm platformlarda en güçlü şekilde savunmaya devam ettiğini vurguladı. Gazze'de yaşanan insani dramın hafifletilmesi amacıyla Türkiye'nin sürdürdüğü barınma ve insani yardım çalışmalarına ilişkin heyete bilgi veren Fidan, Türkiye'nin bölgedeki yaraların sarılması konusundaki kararlılığını yineledi.

Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü, DHABakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü, DHA

"İSRAİL ATEŞKESİ BALTALIYOR"

Görüşmede Hamas heyeti, ateşkes süreci için üzerlerine düşen tüm koşulları yerine getirdiklerini ifade etti. Buna karşın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çeken heyet, bu tutumun barış planının ikinci aşamasına geçilmesini baltalamaya yönelik bir strateji olduğunu belirtti.

Gazze'ye giren insani yardımların yetersizliğine değinen Hamas yetkilileri, bölgeye girişine izin verilen tırların yüzde 60'ının ticari mal taşıdığını, bunun da halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu aktardı. Heyet, özellikle ilaç, temel gıda, barınma malzemesi ve yakıt tedariki konusunda yaşanan ciddi eksikliklerin acilen giderilmesi gerektiğini kaydetti.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ İŞGAL GİRİŞİMİ

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi ise Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı süreci oldu. Filistin iç siyasetindeki gelişmelerin yanı sıra Batı Şeria'daki durumun da ele alındığı görüşmede, İsrail'in Batı Şeria'daki uygulamalarının "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Ankara'da düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme: 20 şüpheli daha yakalandı! Gözaltına alınan isimler belli oldu
Casper
Başkan Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe'ye başsağlığı telefonu!
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor: Yapımcı Timur Savcı gözaltına alındı!
Sadettin Saran'ın test sonucu belli oldu: Kokain bombası! | İfadesinde ne demişti şimdi ne olacak? | İlk açıklama geldi
D&R
Deprem bölgesi yeniden doğuyor! Asrın inşası tamamlandı: Başkan Erdoğan teslim edecek
Terörsüz Türkiye Komisyonu 20. kez toplandı! Müşterek rapor aşaması: Çalışma süresi şubat sonuna kadar uzatıldı
"Daltonlar" suç örgütü davasında karar! Örgüt yöneticilerine ceza yağdı
30 yıllık karanlık dosya Müge Anlı'da açıldı! 4 yaşındaki Emine'yi katleden babası mı? Meğer öz annesi...
Fenerbahçe'de ilk transfer tamam! İşte sözleşme detayları
Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerindeki şifre yalıdaki havuzdan çıktı: Divine Circus!
Epstein’ı kim öldürdü? Görünmez adam Prens Andrew mu? Trump tecavüz etti iddiası
Falcon 50’nin özellikleri nedir? Libya heyetini taşıyordu: İşte Ankara’da düşen uçağın teknik detayları
Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı!
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Bakan Işıkhan net ve brüt asgari ücreti açıkladı
TAKVİM yazdı Kasım Garipoğlu'nun ozon planı suya düştü! Fenomenlerin suç maskesi sosyal medya
İstanbul’un kar hasreti bitiyor: Harita değişti, soğuk dalga kuzeyden giriş yapacak! -6 derece...
Zamlı asgari ücret 28 bin 75 TL! İşte yeni staj, işsizlik, kıdem tazminatı, sosyal yardım ödemeleri