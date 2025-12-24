PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan Aliyev'e doğum günü tebriği

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını ve süreci desteklediklerini belirtirken görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in doğum gününü ve yeni yılını da tebrik etti.

Başkan Erdoğan'dan Aliyev'e doğum günü tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın ticaret başta olmak üzere her alanda iş birliği içinde hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Başkan Erdoğan ve Aliyev (AA)Başkan Erdoğan ve Aliyev (AA)

DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ

Erdoğan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını ve süreci desteklediklerini belirtirken görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in doğum gününü ve yeni yılını da tebrik etti.

