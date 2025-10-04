RAMS Park’ta dev derbi! Galatasaray Beşiktaş’ı ağırlıyor...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide bugün sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Süper Lig'de son 3 sezonda şampiyon olarak önemli başarı elde eden Sarı-Kırmızılı ekip, 2025-26 sezonuna da 7'de 7 yaparak harika başladı. En yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezonun ilk derbisinden de galibiyet çıkartarak 8'de 8 yapmaya çalışacak. Sergen Yalçın yönetiminde son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Beşiktaş ise rakibi karşısında galip gelerek hem Galatasaray'ın serisine son vermek hem de zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor