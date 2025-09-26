PODCAST CANLI YAYIN
Fener'in hücum hattı kayıplarda...

Sarı-Lacivertliler’in yıldızları Dinamo Zagreb karşısında tek şut atamadı... Nene, Kerem, En-Nesyri ve Asensio rakip ceza sahasında neredeyse hiç varlık gösteremedi.

Giriş Tarihi :26 Eylül 2025
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçında yıldız futbolcularından beklenen performansı alamadı. 18 milyon Euro'luk Nene, rakip ceza sahasında sadece 2 kez topla buluştu ve 1 driblingle rakibini geçti. 22.5 milyon euro değerindeki Kerem Aktürkoğlu ise ceza sahasında 1 dokunuş ve 1 dribling yaptı. Gol umudu En-Nesyri, rakip ceza sahasında hiç topla buluşamazken, dribling de gerçekleştiremedi. Marco Asensio ise ceza sahasında hiç dokunma yapmazken, 1 driblingle rakip savunmayı geçti. Bu veriler, Fenerbahçe hücumunun Dinamo Zagreb karşısında etkisiz kaldığını resmen göstermiş oldu.

