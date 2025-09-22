Saran’ın hedefi zirve

Fenerbahçe'nin 38. başkanı seçilen Sadettin Saran seçim sonrası açıklamalarda bulundu. Saran, "Seçimlerin sonucu gösteriyor ki görev birlik olmak. Bu bizim en önemli görevimiz. Şampiyon olana kadar bayram yok, kutlama yok. Sayın Ali Koç 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun Fenerbahçe'deki tecrübeleri bizim için çok önemli. İstiyorum ki Fenerbahçe'nin tüm başkanları koşulsuz birlik ve beraberlik içinde olsun. Bu çok önemli, son derece samimiyim. İnşallah Ali Bey ile dostluğumuz daha da güçlenir. Kupayı beraber kaldırırız 3 başkan beraber. Bu benim en büyük hayalim" dedi. Saran, "Tüzük değişikliğinde son derece samimiydik, 3 sene şampiyon yapamayan başkan gitmeli. İlk işimiz de o olacak" ifadelerini kullandı. Sözlerini sürdüren Sadettin Saran, "Sonuna kadar Tedesco'nun arkasındayız. Bu takımı biz kurmadık demiyoruz. En iyi takım, en iyi oyuncular. Sonuna kadar arkalarında olacağız. Mazbatayı alır almaz ilk işim yanlarına gitmek olacak" diye konuştu.