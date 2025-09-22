Fenerbahçe Alanya’nın ardından Kasımpaşa önünde de kazanamadı! Cimbom bugün kazanırsa fark 6’ya çıkacak

Fener'e bir şok daha... Erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Sarı-Lacivertliler dün de Kasımpaşa deplasmanında 1 puana razı oldu: 1-1.



CAFU'YA DİREKT KIRMIZI

3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kerem'in pasında penaltı noktasının gerisindeki Asensio'nun bekletmeden yaptığı vuruş Gianniotis'in ellerinin arasından ağlarla buluştu: 0-1. 45. dakikada Kasımpaşalı Cafu, Skriniar'a yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. 64. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı.



BEKLETMEDEN VURDU

Ben Ouanes'in soldan ortasında Hajradinovic'in penaltı noktası civarından bekletmeden yaptığı vuruşla skor 1-1'e geldi. 72. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Skriniar'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.



EN NESYRI ZORLADI AMA...

90+10. dakikada Kerem'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan En-Nesyri'nin çektiği şuttan sonuç çıkmadı. 90+10. dakikada En-Nesyri'nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta da top üstten auta çıktı ve maç 1-1 bitti.

İLK ASİST 3 PUANA YETMEDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Kerem Aktürkoğlu dün ilk asistini yaptı. Bir diğer yeni transfer Asensio ise ağları sarstı. Ancak bu gol Kanarya'ya üç puan için yeterli olmadı.



TEDESCO'DAN İKİNCİ KAYIP

Jose Mourinho'nun yerine göreve gelen Tedesco ilk maçında Trabzonspor önünde 3 puanı almıştı. Ancak İtalyan hoca yönetimindeki son iki maçta 4 puan kaybı yaşandı.



Dün ilk 11'de şans bulan İrfan Can Kahveci yine beklentilerin çok altında kaldı.