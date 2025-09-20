Ali Koç Mourinho’nun hata olduğunu belirtti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'nun Benfica'ya imzası sonrası yaptığı "Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım" açıklamalarına yanıt verdi. Ali Koç, "Bence iki taraf için de hatalı bir karar olduğu ortaya çıktı. 'Kendi seviyemde bir takıma geldim' diyor. Güzel. Ben onu hep güzel hatırlayacağım" dedi.



FUTBOLCULAR GERİYE GİTTİ

Koç, "99 puan, 99 golle tamamladığımız sezon parlayan futbolcularımız onun döneminde geriye gitti. Bunu kendisine de söyledim" dedi. Koç, "Mourinho bu sözlerle kendini küçültüyor" yorumunu yaptı



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli teknik adamın sözlerine, "Bu karar iki taraf için de hataydı" şeklinde cevap verdi.