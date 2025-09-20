PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Ali Koç Mourinho'nun hata olduğunu belirtti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mourinho’nun sözlerine, “İki taraf için de hatalı bir karar olduğu ortaya çıktı” şeklinde cevap verdi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Eylül 2025
Ali Koç Mourinho’nun hata olduğunu belirtti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'nun Benfica'ya imzası sonrası yaptığı "Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım" açıklamalarına yanıt verdi. Ali Koç, "Bence iki taraf için de hatalı bir karar olduğu ortaya çıktı. 'Kendi seviyemde bir takıma geldim' diyor. Güzel. Ben onu hep güzel hatırlayacağım" dedi.

FUTBOLCULAR GERİYE GİTTİ
Koç, "99 puan, 99 golle tamamladığımız sezon parlayan futbolcularımız onun döneminde geriye gitti. Bunu kendisine de söyledim" dedi. Koç, "Mourinho bu sözlerle kendini küçültüyor" yorumunu yaptı


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli teknik adamın sözlerine, "Bu karar iki taraf için de hataydı" şeklinde cevap verdi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray’da görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: Sabırsızlıkla bekliyorum
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul’da Biz Abdülhamid’in torunuyuz deyip mesajı verdi: Kudüs’ten elimizi çekmeyiz, tek bir taşını vermeyiz
Borsa İstanbul
Ocak’ta milyonları maaşı artacak... İşte yeni tahminler | Tek tek hesaplanmış miktarlar...
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor | Antalya Aksu’da yangın kontrol altına alındı
Macron sosyal medyadan duyurdu: Fransa Pazartesi günü Filistin’i tanıyacak
Can Holding soruşturması: 9 şirkete daha kayyum atandı
Aşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyra’nın talihsizliği Selim’in mucizesi: 3 ay ömrüm kalmış| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandı
Fatih Tekke Antep maçı öncesi taraftarları tribüne davet etti!
İstinaf hukuka uygun buldu! CHP’li Ekrem İmamoğlu’na 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezası
Kartal’ın kabusu Göz Göz! Göztepe - Beşiktaş: 3-0 | MAÇ SONUCU
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’e ulaştı... 21 Eylül’ü işaret etti
Başkan Erdoğan kooperatiflere 3 milyarlık krediyi açıkladı CHP’ye sert tepki gösterdi: Ülkemize zarar vermeyecekler
Fırtına yeni sayfa açmak istiyor! Fatih Tekke ilk 11’ini netleştirdi
Windsor Kalesi’ndeki VIP yemekte kavga! Trump’ın Gizli Servis ekibi ve Kraliyet şefleri birbirine girdi: İngiliz basını bombayı patlattı
MI6 Başkanı Richard Moore: Türkiye uluslararası sistemde kritik ve büyük bir öneme sahip
Başkan Erdoğan 15’inci kez Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek
Cevizlibağ kız öğrenci yurdundaki skandalda yeni gelişme! Savcılık harekete geçti... Kanı bozuk ahlaksızlar hakkında yakalama kararı
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti gözünün yaşına bakmıyor ihraç ediyor... CHP ise meydan meydan hırsız savunuyor
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi