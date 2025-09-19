Frankfurt’ta ağır mağlubiyet! Cimbom darmadağın

Cimbom bu sezonki Şampiyonlar Ligi serüvenine kötü başladı. Sarı-Kırmızılılar ilk maçında Almanya'da E.Frankfurt'a 5-1 yenildi. 8'de Yunus, Sane'nin pasında ceza alanına koşu yaptıktan sonra yerden vuruşunu yaparak G.Saray'ı 1-0 öne geçirdi. 30'da Koch'un içeri cevirdiği topu Uğurcan parmaklarının ucuyla topu çıkardı. 37'de Doan'ın vuruşunda Sanchez'e çarpan top ağlara gitti: 1-1. 45+2'de Can Uzun ve 45+4'te Burkardt'ın golleriyle E.Frankfurt devreyi 3-1 önde kapattı.



SANCHEZ'IN BÜYÜK HATASI

İkinci yarının 52. dakikasında Knauff kaleyi yokladı ancak savunmada Singo araya girerek topu kornere gönderdi. 66'da Burkardt'ın yaptığı kafa vuruşunda Sanchez'e çarpan top ağlara gitti ve E.Frankfurt 4-1 öne geçti. 75'te Knauff perdeyi kapatan golü attı. Böylece G.Saray maçı 5-1 kaybetti

İLKAY: TARAFTARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ

Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan maçtan sonra çok üzgün olduklarını söyledi. Yıldız oyuncu, "Taraftarımızdan özür diliyoruz. Çalışacağız daha iyi olacağız. Ben Galatasaray'a inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde basit hatalar yapmamalıyız" dedi.



CAN UZUN'A BÜYÜK TEPKİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde E.Frankfurt ile oynadığı maçta Can Uzun 45+2'de attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı. Tribünlere doğru koşan Can Uzun Galatasaray tribünlerine doğru sus işareti yaptı. Türk oyuncunun bu davranışı Sarı-Kırmızılı taraftarlardan büyük tepki aldı.



FUTBOLCULAR YIKILDI

E.Frankfurt karşısına galibiyet için çıkan Galatasaray öne geçtiği maçı farklı kaybetti. Futbolcular büyük bir şok yaşadı.