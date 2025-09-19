SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Frankfurt'ta ağır mağlubiyet! Cimbom darmadağın

Cimbom fırtına gibi başladığı maçta Yunus’la öne geçti. Farkı daha da artırmayı beklerken Sanchez (k.k), Can Uzun ve Burkardt ile ilk devrede kalesinde 3 gol gördü. Aslan 2. yarı farkı kapatmayı beklerken 66’da Sanchez 2. kez topu kendi kalesine attı.Knauff 75’te farkı 4’e çıkardı. Cimbom ilk maçından 4 farklı bir yenilgiyle ayrıldı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Eylül 2025
Frankfurt’ta ağır mağlubiyet! Cimbom darmadağın

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cimbom bu sezonki Şampiyonlar Ligi serüvenine kötü başladı. Sarı-Kırmızılılar ilk maçında Almanya'da E.Frankfurt'a 5-1 yenildi. 8'de Yunus, Sane'nin pasında ceza alanına koşu yaptıktan sonra yerden vuruşunu yaparak G.Saray'ı 1-0 öne geçirdi. 30'da Koch'un içeri cevirdiği topu Uğurcan parmaklarının ucuyla topu çıkardı. 37'de Doan'ın vuruşunda Sanchez'e çarpan top ağlara gitti: 1-1. 45+2'de Can Uzun ve 45+4'te Burkardt'ın golleriyle E.Frankfurt devreyi 3-1 önde kapattı.

SANCHEZ'IN BÜYÜK HATASI
İkinci yarının 52. dakikasında Knauff kaleyi yokladı ancak savunmada Singo araya girerek topu kornere gönderdi. 66'da Burkardt'ın yaptığı kafa vuruşunda Sanchez'e çarpan top ağlara gitti ve E.Frankfurt 4-1 öne geçti. 75'te Knauff perdeyi kapatan golü attı. Böylece G.Saray maçı 5-1 kaybetti

İLKAY: TARAFTARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ
Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan maçtan sonra çok üzgün olduklarını söyledi. Yıldız oyuncu, "Taraftarımızdan özür diliyoruz. Çalışacağız daha iyi olacağız. Ben Galatasaray'a inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde basit hatalar yapmamalıyız" dedi.

CAN UZUN'A BÜYÜK TEPKİ
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde E.Frankfurt ile oynadığı maçta Can Uzun 45+2'de attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı. Tribünlere doğru koşan Can Uzun Galatasaray tribünlerine doğru sus işareti yaptı. Türk oyuncunun bu davranışı Sarı-Kırmızılı taraftarlardan büyük tepki aldı.

FUTBOLCULAR YIKILDI
E.Frankfurt karşısına galibiyet için çıkan Galatasaray öne geçtiği maçı farklı kaybetti. Futbolcular büyük bir şok yaşadı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBB’den ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkan’ın şirketine aktarmış
Başkan Erdoğan BM Zirvesi öncesi Abbas’ı kabul etti! Öncelik Gazze’de acil ateşkes... İslam dünyası İsrail’e karşı bir ve beraber olmalı
Trendyol
Başkan Erdoğan bugün TEKNOFEST 2025’e katılacak! Tüm vatandaşlarımı TEKNOFEST’i ziyaret etmeye davet ediyorum
CHP’li İzmirliyi canından bezdirdi! Toplanmayan çöp dağları nedeniyle vatandaşlar taşınmayı düşünüyor
Emekli zammı yavaş yavaş belli oluyor... En az 18 bin TL!
Aşk ve Gözyaşı
Aziz İhsan Aktaş’tan dikkat çeken iddia: Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat kavgası yolsuzlukları ortaya çıkardı
Cimbom darmadağın! Eintracht Frankfurt - Galatasaray: 5-1 | MAÇ SONUCU
Türkiye’nin gökyüzündeki gururu! SOLOTÜRK pilotları nefes kesen gösterilerin perde arkasını TAKVİM’e anlattı | Havacılık kalbinize düşen bir tutku
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze sorusu! Gazze’de İsrail tarafından her gün katledilen çocuk sayısı kaçtır? | Oktay Kaynarca doğru cevap sonrası alkış istemedi: Bu meseleye en çok sahip çıkan ülkelerden bir tanesiyiz
Trump ve Starmer arasında Filistin çatlağı: İngiltere ile fikir ayrılıklarımız var | Putin beni hayal kırıklığına uğrattı
Bahçeli’den ABD-İsrail’e karşı Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisi! Netanyahu’ya sert daldı: Kudüs namustur kaderine terk etmeyeceğiz
Sergen Yalçın’dan orta saha kararı! Göztepe maçında forma o yıldızların
Şehit yakınları ve gaziler Beştepe’de! Başkan Erdoğan’dan Netanyahu’ya Kudüs tokadı: Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz, oyunları bozacağız
Brigitte Macron kadın olduğunu kanıtlamaya çalışıyor! ABD mahkemesine fotoğraf sunacak
MSB duyurdu! Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır tatbikatı... GKRY’ye İsrail uyarısı... TSK’nın Suriye’de terörle mücadelesi sürecek
Siyonist İsrail Süveyda’daki Dürzileri silahlandırıyor: Kirli ittifakın arkasından Davut Koridoru çıktı
Suriye’de Tom Barrack çelişkisi! Washington üst düzey diplomatlarını aniden görevden aldı
MHP’den Bahçeli Modeli çıkışı! Feti Yıldız Literatüre geçecek diyerek anlattı: Barış için önemli bir anahtar