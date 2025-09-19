Ali Koç’tan flaş açıklamalar...

SON DAKİKA
Ali Koç, TFF ile görüştükten sonra "Biz buraya kelle almaya gelmedik ama bu artık bizim için namus meselesi!" ifadelerini kullandı

19 Eylül 2025
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticileriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerine giderek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yöneticilerle yaklaşık üç saat süren kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Koç, TFF'ye maç skorlarına göre tepki gösteren bir kulüp olmadıklarını vurgulayarak "Maç skoruna göre TFF'ye gelip yangın çıkartan, bas bas bağıran bir kulüp değiliz! Dünkü maçtan sonra geldik, çünkü bize karşı seçim öncesi net bir operasyon yapıldı" dedi. Hakemlik müessesesinin geldiği noktaya dikkat çeken Koç, "Kelle almaya gelmedik ama hakemlik müessesi, kelle alacak şekilde yürütülmektedir" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe olarak mücadeleyi sadece sportif alanda bırakmayacaklarını vurgulayan Koç, bu işi bir "namus davasına" çevirdiklerini belirtti.

Başkan Ali Koç TFF ile görüşme sonrası gazetecilere flaş açıklamalar yaptı

