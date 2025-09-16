Fener ile Trabzon arasındaki 3 Temmuz davası yeniden alevlendi

F.Bahçe ile Trabzon arasındaki söz düellosu dün de devam etti. Sarı-Lacivertliler, "F.Bahçe'nin adı lekesiz, alnı ak, tarihi tertemizdir! Bize şikeci diyen Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz" paylaşımı yaptı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan:, "F.Bahçe Başkanının ağzına sakız ettiği "kumpas" söylemi işlenen günahları örtmek için kamuoyuna servis edilen trajikomik bir ifadedir. 2010-11 şampiyonu Trabzonspor'dur. Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça da yüzünüz gülmeyecektir" ifadelerini kulland