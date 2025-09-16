PODCAST CANLI YAYIN
Fener ile Trabzon arasındaki 3 Temmuz davası yeniden alevlendi

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi sonrasında Ali Koç ve Ertuğrul Doğan sert mesajlar yayımladı

Giriş Tarihi :16 Eylül 2025
F.Bahçe ile Trabzon arasındaki söz düellosu dün de devam etti. Sarı-Lacivertliler, "F.Bahçe'nin adı lekesiz, alnı ak, tarihi tertemizdir! Bize şikeci diyen Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz" paylaşımı yaptı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan:, "F.Bahçe Başkanının ağzına sakız ettiği "kumpas" söylemi işlenen günahları örtmek için kamuoyuna servis edilen trajikomik bir ifadedir. 2010-11 şampiyonu Trabzonspor'dur. Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça da yüzünüz gülmeyecektir" ifadelerini kulland

İsrail Gazze’de kara harekatına başladı! ABD basını yazdı
Başkan Erdoğan’dan Katar’da Gazze diplomasisi! Dünyaya Filistin mesajı: Başkenti Doğu Kudüs olacak!
Borsa İstanbul
26 farklık bozgun hazımsızlık yaptı! Yunan basketbolcu Giannis Antetekounmpo’dan kutsalımız Türk bayrağına küfür | Tepkiler peş peşe...
İşte memurların Ocak zammına gelecek formüller...
Bay Kemal Olağan yolları kovalıyor! 21 Eylül’de şaibeyi aklamayacak... Kılıçdaroğlu ve Özel hangi CHP’li vekilin evinde görüşecek?
Elazığ’da gökyüzünde iki büyük patlama: Nedeni belli oldu | Patlama sesi güvenlik kamerasında
DOHA zirvesi bildirisi yayımlandı: İslam dünyasından terör devleri İsrail’e 25 maddelik sert tepki
Can Holding’e kara para operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding’deki hisselerine el konuldu | 5 şüpheliye tutuklama Tekdağ’a ev hapsi
Fenerbahçe maçı sonrası tansiyon düşmedi! Trabzonspor taraftarları TFF binasında toplandı: Ferhat Gündoğdu’yu istifaya davet ediyoruz
Başkan Erdoğan’dan Katar’da tarihi açıklama: İsrail’i durduracak güce sahibiz | Savunma alanında tecrübelerimizi paylaşırız mesajı
CHP’den Cumhur’a nifak sokma çabası! Hikmet Çetin Bahçeli’den MHP-CHP koalisyonu istedi: Kılıçdaroğlu-Beştepe yalanını kim söyletti?
Avrupa ikincisi A Milli Basketbol Takımı yurda döndü! Alperen Şengün’den şampiyonluk sözü: O kupayla döneceğiz
CHP’nin şaibeli kurultayına iptal davası yine ertelendi! Takvim salondan aktardı... Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama
İngiltere’den siyonistlere veto: Ünlü askeri okula İsrailli öğrenci kabul edilmeyecek
İzmir Buca Belediyesi’nde işçi grevi çığrından çıktı! Sokaklar virüs yuvası oldu! Vatandaştan tepki: Çocukları sokağa çıkaramıyoruz
CHP’nin kurultay davasında Kılıçdaroğlu gelsin talebi! Duruşma tutanakları TAKVİM’de: İmamoğlu ve Özel koordinasyonunda hile yapıldı
Ertuğrul Doğan’dan Ali Koç’a sert cevap
Togg T10F dört farklı versiyonuyla satışa çıktı! Fiyatları belli oldu: En düşük model ne kadar?
Batman’da araçta aile katliamı: Anne baba ve 2 çocuk öldü! 24 şüpheli gözaltına alındı