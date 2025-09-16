En Nesyri şova başladı...

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri atmaya devam ediyor. Bu sezon ilk 2 lig maçında gol atamayan tecrübeli golcü, Gençlerbirliği maçından sonra Trabzonspor filelerini de havalandırmayı başardı. 28 yaşındaki futbolcu, transfer olduğu günden bu yana eleştirilerin odak noktası oluyor ancak gollerini de sıralamaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de 60 maça çıkan En Nesyri, 34 gol atarken 8 de asist yaptı. 3893 dakika sahada kaldı ve her 92 dakikada bir gol katkısı verdi. Bu sezon Süper Lig'de 3. golüne ulaşan Fenerbahçe'nin yıldızı, Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 1 kez gol sevinci yaşadı.

SEZONA HIZLI BAŞLADI

Youssef En Nesyri, Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yaptı. Gençlerbirliği'ne 2 gol atan yıldız golcü, Trabzonspor maçında da galibiyet golünü attı.



