Alperen Şengün: “Bu yolculuk tüm Türkiye’nin gururuydu"

EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya mağlup olarak Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımımız'ın yıldızı Alperen Şengün açıklamalarda bulundu. Milli basketbolcu, "Bu yolculuk, sadece bir takımın değil, tüm Türkiye'nin yolculuğuydu. Gönlümdeki gururu anlatmak gerçekten zor. Her bir mücadele, her antrenman, her dakika bu ülkenin bir parçası olmanın verdiği gurur bir kez daha hissettim. Çünkü her adımda, her zaferde, her kayıpta bir arada olduk, bir olduk" dedi. Houston'ın yıldızı, "Bizi izleyen, destekleyen vatandaşlarımıza, her zaman yanımızda olan teknik ekibimize, takım arkadaşlarıma ve aileme sonsuz teşekkürler. Bugün belki o altın madalyayı takamadık ama kazandığımız en değerli şey, bu ülkenin her bir bireyinin kalbinde kazandığımız yerdir. Bayrağımız için mücadele etmek benim için en büyük gurur ve yine buraya geldiğimizde bu sefer onu zirvede dalgalandırmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ

Dün Letonya'dan İstanbul'a dönen A Milli Basketbol Takımımız'ın yıldızı Alperen Şengün havaalanınıda yaptığı açıklamada, "Önümüzde uzunca yıllar var. Daha genç takımız. Sözümüzü tutacağız, bir gün o kupayla ülkemize döneceğiz" ifadelerini kullandı.



KUPAYLA DÖNMEYİ ÇOK İSTERDİK

Milli Takım'ın yıldızı Cedi Osman, "Gönül ister ki buraya kupayla dönseydik, maalesef başaramadık ama elimizden gelenin en iyisini yaptık. Umarım sizleri biraz olsun gururlandırabilmişizdir" dedi