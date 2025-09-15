SON DAKİKA
Deneyimli hoca yönetiminde ilk iç saha maçına çıkan Beşiktaş oyunuyla taraftarlarını umutlandırdı

Siyah-Beyazlılar, Başakşehir’e karşı uzatma dakikalarında galibiyete uzansa da Solskjaer dönemine göre oynanan coşkulu oyun ve girilen net pozisyonlar Sergen Yalçın’ın farkını ortaya koydu

Giriş Tarihi :15 Eylül 2025
Beşiktaş, teknik direktörü Sergen Yalçın yönetimindeki ilk iç saha maçına Başakşehir karşısında çıktı. Yeni transferleri El Bilal Toure ve Cengiz Ünder'in golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrılan Siyah-Beyazlılar galibiyetin yanı sıra coşkulu oyunuyla da gelecek adına taraftarlarını umutlandırdı. İlk ve ikinci yarıdaki hücum performansıyla net gol pozisyonlara giren Siyah- Beyazlılar'ın bu oyunu Ole Gunnar Solksjaer dönemine göre yaşanan büyük değişimi de gözler önüne serdi. Norveçli hoca yönetiminde genellikle geçiş oyunu oynanan Kartal, Sergen Yalçın yönetiminde sahaya ağırlığını koyan ve oyuna hükmeden bir takım haline dönüştü. Maç sonrası taraftarlar da sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda "İşte Sergen Yalçın farkı", ve "Beşiktaş böyle oynamalı. Özlediğimiz oyun bu" ifadelerini kullandı

