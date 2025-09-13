8 numara krizi büyüyor: Fenerbahçe taraftarından Ali Koç’a tepki

Fenerbahçe taraftarından 8 numara isyanı... Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma'nın eli kulağındaydı, sakatlandı." diyerek, Malili orta sahanın sakatlığı nedeniyle transferin gerçekleşmediğini ifade etmişti.

Koç "8 numarada pazarlıklarını istediğimiz noktaya getiremedik. Son dakikaya kadar her şey olabilir ama olmayacak gibi." sözleriyle transfer durumunu dile getirdi.

Ancak bu açıklamalar, taraftarların sabrını taşırdı. Sosyal medyada birçok Fenerbahçe taraftarı Başkan Ali Koç'u "Yeterli adımları atmamakla" ve "Bissouma'nın sakatlığını bahane ederek transferi ertelemekle" eleştiri yağmuruna tuttu.