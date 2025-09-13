PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

8 numara krizi büyüyor: Fenerbahçe taraftarından Ali Koç’a tepki

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, “Bissouma'nın eli kulağındaydı, sakatlandı” açıklaması sonrası taraftar sosyal medyada isyan etti. Orta saha transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle eleştirilerin hedefinde Ali Koç var.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Eylül 2025
8 numara krizi büyüyor: Fenerbahçe taraftarından Ali Koç’a tepki

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe taraftarından 8 numara isyanı... Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma'nın eli kulağındaydı, sakatlandı." diyerek, Malili orta sahanın sakatlığı nedeniyle transferin gerçekleşmediğini ifade etmişti.

Koç "8 numarada pazarlıklarını istediğimiz noktaya getiremedik. Son dakikaya kadar her şey olabilir ama olmayacak gibi." sözleriyle transfer durumunu dile getirdi.

Ancak bu açıklamalar, taraftarların sabrını taşırdı. Sosyal medyada birçok Fenerbahçe taraftarı Başkan Ali Koç'u "Yeterli adımları atmamakla" ve "Bissouma'nın sakatlığını bahane ederek transferi ertelemekle" eleştiri yağmuruna tuttu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Can Holding’in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Ahtapot gibi suç yapısında yeni detaylar | Haberleri her yerden sildirmişler
Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: Savunacak bir şeyi olmayınca...
Başkan Erdoğan’dan ’12 Dev Adam’a tebrik telefonu! Sonu şampiyonluk olsun
İBB’den ulaşıma yine zam! İşte yeni fiyat tarifesi: Ne zaman geçerli olacak?
Can Holding’e kara para operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding’deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyum
Finaldeyiz: Bekle bizi Almanya! Türkiye - Yunanistan: 94-68 | MAÇ SONUCU
3 farklı donanım 2 yeni renk! Togg’un yeni modeli T10F’nin özellikleri neler?
CHP’li Ekrem İmamoğlu sahtecilikten hakim karşısına çıktı! Aylık gelirinin Murat Ongun’dan az olduğunu iddia etti | Davada ara karar açıklandı
İzmir’de polis merkezine saldırı: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi! Saldırganın anne ve babası dahil 9 kişi tutuklandı!
Nilperi Şahinkaya ağlamaklı gözlerle görüntülendi: Ben iyiyim, iyi akşamlar.
Fenerbahçe açıkladı! Ocak ayının ilk transferi Real Madrid’den
Başkan Erdoğan’dan İstanbul açıklaması: Emanete sahip çıkacağız
Şampiyonlar Ligi öncesi hedef 3 puan! Okan Buruk 11’ini belirledi
Trump açıkladı! Babası ihbar etti: Charlie Kirk’ü öldüren Tyler Robinson gözaltında | Fotoğrafları ortaya çıktı
Askeri konvoy kameralara takıldı! İsrail’den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne Barak MX hava savunma sistemi sevkiyatı
Jota Silva resmen Beşiktaş’ta!
Hande Erçel’den Hakan Sabancı sorusuna yanıt: Teşekkür ederim, konuşmayacağım
Memura en az 60 bin TL! Memur emeklisi 2026 Ocak’ta ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM hesapladı
Kremlin’den son dakika: Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu | Trump: Sabrım tükeniyor
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur’an-ı Kerim yasaklı kitaptı!