Fenerbahçe yeni teknik direktörü Tedesco ile yeni bir döneme başladı

Tedesco Ali Koç’la görüşmesinde “Futbolcuya göre sistem takıma göre oyun felsefesine sahibim.” dedi. Bu durum da F.Bahçe DNA’sına uygun olduğu için tercih edildi.

Giriş Tarihi :12 Eylül 2025
Fenerbahçe yeni teknik direktörü Tedesco ile yeni bir döneme başladı

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile yeni bir döneme adım attı. Sarı-Lacivertli takımla 2 yıllık sözleşme imzalayan 39 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, göreve gelir gelmez Samandıra'da takımın başına geçti ve futbol felsefesini oyuncularına aktarmaya başladı.

Tedesco, futbolun temelinde sistemden çok takıma ve futbolcuya göre oyun anlayışı olduğunu vurguluyor. Bundesliga'da Schalke'yi çalıştırırken verdiği röportajlarda da dile getirdiği gibi "Futbolcuya göre sistem, takıma göre oyun" prensibini benimseyen Tedesco, bu yaklaşımıyla Fenerbahçe'nin oyun yapısını şekillendirecek.

Anlaşma öncesinde sadece bir kez Başkan Ali Koç ile bir araya gelen genç teknik adam, görüşmede kurguladığı oyun planıyla Koç'u derinden etkiledi.

Tedesco'nun verdiği oyun planı ise Fenerbahçe DNA'sı ile uyuyor ve bu yüzden tercih edildi. İtalyan çalıştırıcı "Kadroda ne uygun varsa onu oynatacağım. Oyunun ayrıntılarına çok önem vereceğim. Kanatları etkin kullanacak, ön alan presi yapacak ve çok fazla hücumcuyla oynayacağız... Rakibi baskı altına alacağız." sözleriyle hem oyunculara hem de taraftarlara umut verdi.

Yeni dönem başladı. Zirve yapıldı. Tedesco, Samandıra'da futbolcular ile yaptığı toplantıda öğrencilerinden istediklerini dile geçirdi. İtalyan çalıştırıcının isteklerini futbolcuların dikkatle takip ettiği dikkatlerden kaçmadı.

İLK 20 MAÇTA 14 KEZ KAZANDI

A takım düzeyinde Schalke ile çıktığı ilk 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi elde eden Tedesco, S. Moskova'da 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi, Leipzig'de 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi, Aue'de 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile dikkat çekti.

İMZA TÖRENİ YARIN

Kulüpten yapılan resmi açıklamada "Başkanımız Ali Y. Koç, yarın saat 11.00'de Samandıra Can Bartu Tesislerimizde basın mensuplarıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya gelecektir. Organizasyonun ardından, saat 12.00'de Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenlenecektir." ifadeleri kullanıldı.

