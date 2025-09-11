SON DAKİKA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Kulübün borcu yok, yükümlülükler faaliyetlerle karşılanacak"

Divan Kurulu’nda konuşan Özbek, finansal yapılandırmanın tamamlandığını, Galatasaray’ın temmuz itibarıyla hiç borcu olmadığını açıkladı. 7 yıl önce eleştirilen projelerin bugün rakipler tarafından benimsendiğini belirten Özbek, Galatasaray Sportif AŞ’nin 21,2 milyar TL piyasa değeriyle Türkiye’nin en değerli spor kulübü olduğunu vurguladı.

Giriş Tarihi :11 Eylül 2025
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özbek, "Sportif başarılarla ilgili olarak söylediklerimizi yapmanın gururunu yaşıyorum. Finansal yapılandırmayı söz verdiğimiz gibi sonlandırdık. Faaliyetlerimizle de temmuz itibarıyla çizgiyi altına çektiğiniz zaman, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve ortaklıklarının hiç kimseye borcu yok. O gün itibarıyla yükümlülüklerinin hepsini yerine getirmiştir. Faaliyetlerini ve ödemelerini gününde yapmıştır." dedi.

Özbek, "Galatasaray'ın geçmiş faaliyetleriyle ilgili herhangi bir borcu yok, sadece yükümlülükleri vardır. Yükümlülükler, faaliyetler ile karşılanacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

Özbek, "Yaklaşık 13.5 milyar TL sermayeye yükseldik. Borsada, Galatasaray Sportif AŞ 21.2 milyar TL değerle Türkiye'nin en değerli spor kulübüdür. Hiç kimse başka şekilde biz değerliyiz demesin." dedi.

O GÜN ELEŞTİRENLER BUGÜN BİZİ KOPYALIYOR

Dursun Özbek, "2016-17 yıllarında Riva'da, Florya'da şunu yapalım diyorduk. O gün büyük ölçüde tenkit aldık. Bugün herkes bizim 7 yıl önce yaptığımızı yapmak üzere faaliyet dışı gelirlere yönelmiş durumda. Bu da Galatasaray ile rakipleri arasında en büyük farkı teşkil etmektedir. O gün bizi tenkit edenler bugün bizi kopyalamak durumunda kaldılar." diye konuştu.

