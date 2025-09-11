SON DAKİKA
Beşiktaş Monaco’nun kanat oyuncusu Krepin Diatta için devreye girdi

Fransız basını Beşiktaş’ın Monaco forması giyen 26 yaşındaki Krepin Diatta ile ilgilendiğini öne sürdü. Haberde Monaco’nun sonraki satıştan pay alma karşılığında oyuncuyu serbest bırakmaya sıcak baktığı da ifade edildi.

Giriş Tarihi :11 Eylül 2025
Transfer dönemi sona ermeden kadrosuna bir sol kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş için Fransa'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. L'Equipe'te yer alan haberde Beşiktaş'ın Monaco forması giyen 26 yaşındaki Krepin Diatta ile ciddi şekilde ilgilendiği öne sürüldü. Haberde Monaco'nun sonraki satıştan pay alma karşılığında oyuncuyu serbest bırakmaya sıcak baktığı da belirtildi.

Fransız ekibiyle olan sözleşmesinin son sezonuna giren Diatta bu sezon forma şansı bulamadı. Diatta, geçtiğimiz sezon ise Fransız ekibinde 24 maçta 713 dakika şans bulup skor katkısında bulunamadı. Trabzonspor'un da ilgilendiği belirtilen Diatta dripling özelliğiyle dikkat çekiyor. Orjini sağ kanat olmasına rağmen solda da forma giyebilen Senegalli kanat oyuncusuna 7 milyon euro değer biçiliyor.

