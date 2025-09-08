SON DAKİKA
Koç Ataman uyardı: İsveç galibiyeti bir ders...

Ataman, İsveç galibiyetini “ders” olarak nitelendirdi. Maç saati, Sırbistan yorgunluğu ve rehavet etkisiyle zorlanan milliler, şampiyonluğa odaklandı

İsveç'i 85-79 ile geçen Türkiye A Milli Basketbol takımı Eurobasket 2025'te çeyrek finale yükseldi. Maçın saati 12 Dev Adam'ı olumsuz yönde etkilerken Sırbistan maçı sonrası yorgunluk ve birazcık rahatlama İsveç maçının zor geçmesine neden oldu. Başantrenörümüz Ergin Ataman'ın öğrencileri ile yaptığı toplantıda "Bu maç bize ders olsun... Adım adım madalyaya gidiyoruz ama her rakibi çok önemsemeliyiz. Biz iyi bir takımız!.. Hedefimiz kupayı almak" dediği öğrenildi. 12 Dev Adam EuroBasket 2025'te hedefini net bir şekilde ortaya koymuş durumda: Şampiyonluk.

RAKİBİMİZ POLONYA
A Milli Takım'ın EuroBasket 2025 çeyrek finalindeki rakibi Bosna Hersek'i, 80-72 yenen Polonya oldu. 12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya ile yarın karşılaşacak. Milliler yarın yarı finale çıkmak için zorlu mücadele verecek.

12 Dev Adam'da İsveç maçı sonrası kritik bir zirve gerçekleşti.

