Filenin Sultanları müthiş savaştı ama finalde kaybetti

İki kez geriye düşmesine rağmen2 5-13 ve 25-19’luk iki setle maçı 2-2’ye getiren Ay-Yıldızlılar’ın mücadelesi galibiyet için yetmedi. 35 maçtır kaybetmeyen rakibi önünde adeta savaşan ve gümüş madalya alan Milliler bir kez daha Türkiye’nin gururu oldu.

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın finalinde İtalya'ya 3-2 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda gümüş madalya kazandı. İtalya çekişmeli geçen ilk seti 25-23'lük skorla önde bitirdi ve 1-0 öne geçti. İkinci sete etkili başlayan milliler, setin sonlarına doğru farkı iyice (18-8) açtı. Kalan bölümde de iyi oynayan Türkiye, ikinci seti 25-13 önde tamamladı ve skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü setin sonlarına 21-21 eşitlikle girilirken, son ana kadar çekişmeli geçen seti İtalya 26-24 kazandı ve 2-1 öne geçti. Filenin Sultanları, başından sonuna kadar iyi oynadığı dördüncü seti 25-19 alarak durumu 2-2 yaptı. Karar setinin son bölümünde etkili olamayan Filenin Sultanları karar setini 15-8, maçı da 3-2 kaybederek tarihinde ilk kez finale çıktığı turnuvada 2. oldu ve organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı.

Mücadele boyunca Türkiye'nin hücumdaki en büyük silahı olan Melissa Vargas maç sonrası büyük üzüntü yaşadı.

TURNUVAYA VARGAS DAMGASI
A Milli Voleybol Takımı'nda Melissa Vargas, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na damga vurdu. Melissa Vargas, 152 sayı ile turnuvanın en skorer ismi oldu. Vargas aynı zamanda şampiyonanın en değerli pasör çaprazı seçildi.

ALTIN MADALYAYA ÇOK YAKINDIK
A Milli Takım'ın hocası Daniele Santarelli maç sonrası, "Bu maçı kazanabileceğimize gerçekten inanmıştım. Belki de bu yüzden üzgünüz çünkü çok yakındık. Yaptıklarımızla gurur duymamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

ŞAMPİYON OLAMADIĞIMIZ İÇİN ÖZÜR DİLİYORUZ!
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ maç sonrası açıklamalarda bulundu. Üstündağ, "Ben bugün bu noktaya kadar, geldiğimiz noktaya kadar emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Maalesef gümüş madalya aldık, final oynadık, çok üzüldük, halkımızı üzdük. Şampiyon olamadığımız için özür diliyoruz" dedi. Üstündağ,"Madalyasız bir turnuvamız kalmadı. 2028'de de umarım kürsüde yer alıyoruz. Türk voleybolunun geldiği noktanın alkışlanması gerekiyor" dedi.

Turnuvada Eda Erdem en iyi orta oyuncu, Vargas da en değerli pasör çaprazı seçildi

