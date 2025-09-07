Trossard transferine kulüp engeli

Beşiktaş'a Leandro Trossard transferinde vize çıkmadı. Siyah-Beyazlı kurmaylar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferini çok istediği 30 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu Trossard için resmi teklifini yaptı. Ancak İngiliz ekibi Arsenal'de yaşanan şok sakatlıklar transfere engel oldu. İngiliz devi, Kai Havertz ve Bukayo Saka'nın sakatlığı sebebiyle Trossard'ın ayrılığına sıcak bakmadığını Beşiktaş'a iletti. Bu gelişme sonrası transfer rafa kalktı. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Arsenal, Belçikalı oyuncunun ayrılığına sıcak bakmıyor ve transfer ihtimali bulunmuyor. 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz Ağustos ayında Arsenal ile yeni sözleşme imzalamıştı