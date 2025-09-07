SON DAKİKA
Montella ve bir ülkenin hayalleri...

İspanya maçı öncesi konuşan Montella, “Her maça kazanmak için çıkıyoruz ama kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz. Biz de hayaller kuruyoruz” dedi

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Eylül 2025
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya maçı öncesi konuştu. İtalyan teknik adam, "Her maça kazanmak için çıkıyoruz ama kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz. Biz de hayaller kuruyoruz. Bu tip maçları kazanmak için elinizden geleni yapacaksınız" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, "İspanya çok iyi bir takım. Bu tip maçlar bizi heyecanlandırıyor. Defansif anlamda iyi oynamalıyız, ofansif anlamda ise en iyisini yapmalıyız. Sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz!" ifadelerini kullandı. İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal hakkında konuşan Montella, "Lamine Yamal çok iyi bir futbolcu. Ancak İspanya, sadece Yamal'dan oluşmuyor" dedi. 'İspanya'ya karşı yine ön alan baskısıyla mı başlayacağız?' sorusuna yanıt veren Montella, "Bir defansif oyuncuyla fazladan mı oynamamı mı istiyorsunuz? (Gülerek). Puan alacağımız garantiyse, bunu yapabilirim" diye konuştu.

