Beşiktaş Arsenal'in yıldızı Leandro Trossard için resmi teklifini yaptı

Beşiktaş, Leandro Trossard’a 3 yıllık sözleşme önerdi. 30 yaşındaki kanat Kartal’a gelmek istiyor. Belçikalı futbolcunun bu isteğini ise kulübü Arsenal’e ilettiği öne sürülüyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Eylül 2025
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Premier Lig ekibi Arsenal'in yıldız futbolcusu Leandro Trossard için resmi teklif yaptığı belirtildi. Siyah- Beyazlı kulüp ile Arsenal arasında pazarlık masası kuruldu. Beşiktaş yönetimi, 30 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusuna 3 yıllık sözleşme teklif etti. Trossard'ın da Siyah-Beyazlı kulübe transfer olmaya sıcak baktığı ve bu isteğini kulübü Arsenal'e ilettiği öğrenildi.

Teknik heyetin de onay verdiği transfer için görüşmeler devam ederken, Beşiktaş cephesi transferi kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 56 resmi maça çıkan Trossard, 10 gol atıp 9 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan deneyimli futbolcunun, İngiliz kulübüyle 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş'ın, önemli bir aşama kaydettiği ve kısa süre içinde resmi açıklamanın gelebileceği belirtiliyor.

Geçen sezon İngiliz devi Arsenal'de 56 maça çıkan Leandro Trossard 10 atıp 9 asist yapma başarısı gösterdi.

30 yaşındaki yıldız, kısa mesafede patlayıcı driblingler yapabilir. Ve kısa mesafede ayağına hakim.

Beşiktaş cephesinin kısa süde Trossard transferini sonuçlandırmak istediği gelen bilgiler arasında.

