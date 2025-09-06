Beşiktaş Arsenal’in yıldızı Leandro Trossard için resmi teklifini yaptı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Premier Lig ekibi Arsenal'in yıldız futbolcusu Leandro Trossard için resmi teklif yaptığı belirtildi. Siyah- Beyazlı kulüp ile Arsenal arasında pazarlık masası kuruldu. Beşiktaş yönetimi, 30 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusuna 3 yıllık sözleşme teklif etti. Trossard'ın da Siyah-Beyazlı kulübe transfer olmaya sıcak baktığı ve bu isteğini kulübü Arsenal'e ilettiği öğrenildi.

Teknik heyetin de onay verdiği transfer için görüşmeler devam ederken, Beşiktaş cephesi transferi kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 56 resmi maça çıkan Trossard, 10 gol atıp 9 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan deneyimli futbolcunun, İngiliz kulübüyle 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş'ın, önemli bir aşama kaydettiği ve kısa süre içinde resmi açıklamanın gelebileceği belirtiliyor.

30 yaşındaki yıldız, kısa mesafede patlayıcı driblingler yapabilir. Ve kısa mesafede ayağına hakim.

