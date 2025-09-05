İsmail Kartal Alexander Djiku’nun Spartak Moskova’ya transferine izin vermedi

Fenerbahçe ile anlaşması beklenen teknik direktör İsmail Kartal'ın, takımın önemli savunma oyuncularından Alexander Djiku'nun Spartak Moskova'ya transferine izin vermediği belirtildi. Kulüpten edinilen bilgilere göre, önceki sezon takımın başında olan Kartal, özellikle savunmadaki uyumu ve performansı nedeniyle Ganalı stoperin ayrılmasını istemedi.

YÖNETİM SATMADI

Djiku'nun transferine sıcak bakan ve bu hamleyle 2 milyon euro bonservis geliri elde etmeyi planlayan yönetim, Kartal'ın veto kararı sonrası satış sürecini durdurdu.

VAZGEÇİLMEZDİ

Djiku 2023-24 sezonunda takımın vazgeçilmez oyuncularından biriydi. Ganalı stoper savunmada önemli işlere imza attı. Deneyimli futbolcu hücumda da etkiliydi.