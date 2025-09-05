PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş Leandro Trossard için bastırıyor

Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş, Arsenal’in 30 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu için tüm şartlarını zorluyor.

Giriş Tarihi :05 Eylül 2025
Son olarak kadrosunu Vaclav Cerny ile güçlendiren Beşiktaş, transferde ayağını gazdan çekmiyor. Siyah-Beyazlılar sol kanat transferi için yıldız bir isimle görüşmelerini sürdürüyor. Kartal'ın hedefindeki isim ise Arsenal formasını giyen 30 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu Leandro Trossard... Siyah-Beyazlı Yönetim, bu transfer için maddi şartları zorluyor.

Trossard'ın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan tecrübeli oyuncunun da transfere sıcak baktığı gelen haberler arasında. Arsenal kariyerinde 125 karşılaşmada boy gösteren Trossard, 28 gol atarken 23 de asist yaptı. 45 kez Belçika Milli Takımı'nda forma giyen Trossard, 10 kez gol sevinci yaşadı.

