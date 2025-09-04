Beşiktaş iptal olan Laporte transferi sonrası stoper için menajerle temas kurdu

Transferin hareketli takımlarından Beşiktaş'a fırsat doğdu... Siyah- Beyazlılar'da daha önce de gündeme gelen İspanyol stoper Aymeric Laporte'un Athletic Bilbao'ya transferi iptal oldu. Al Nassr, belgeleri teslim ettiği sırada transfer dönemi La Liga için kapanmıştı. Bu gelişme üzerine yeni bir stoper arayışında olan Beşiktaş harekete geçti ve Laporte'un menajeriyle temas kurdu. Al Nassr ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Laporte, çoğu ülkede transfer sezonu kapandığı için Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye aldı.

40 kez İspanya Milli Takım formasını giyen 31 yaşındaki yıldız oyuncu önümüzdeki günlerde net kararını açıklayacak. Laporte için şimdiye kadar 92.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı. Tecrübeli savunmacı, daha önce Manchester City ve A.Bilbao takımlarında forma giydi.