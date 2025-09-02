Türkiye Milli Takımları’nın Yeni Ana Sponsoru Ray Sigorta

Türkiye Futbol Federasyonu ile Ray Sigorta arasında 3 yıllığına milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalandı. İbrahim Hacıosmanoğlu,"Türk futbolu için önemli bir anlaşmayı duyurmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Türkiye'nin en değerli 100 markası arasında yer alan Ray Sigorta, 3 yıl boyunca kadın ve erkek milli takımlarımızın ana sponsorluğunu üstlenecek." dedi.

Hacıosmanoğlu,"Şimdi 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğu başlıyor. Önce Gürcistan, sonra da İspanya ile önemli maçlara çıkacağız. Hedefimiz gruptan çıkmak." diye konuştu.