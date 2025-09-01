Portekizli hocayı gönderen Fener G.Birliği önünde çok rahat kazandı! Kanarya ofansif kadrosuyla ilk yarıda şov yaptı

Fenerbahçe Ankara'dan şen dönüyor... Sarı-Lacivertliler başkentte ligin yeni takımı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek milli araya moralli girdi. Maça hızlı bir başlangıç yapan Sarı-Lacivertliler aradığı golü 14. dakikada bulundu. Oğuz'un taç çizgisi önünde kontrol edip sol ayağıyla arka direğe ortaladığı topa Nene kale alanı çaprazından dokundu. Pereira'ya çarpıp yön değiştiren top ağlarla buluştu. Bu golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. 35'te Archie Brown'un ortasında En-Nesyri gelişine dokunarak farkı ikiye çıkardı: 0-2. 40'da sağ kanattan içeriye çevrilen top En-Nesyri'nin önünde kaldı. En-Nesyri farkı üçe çıkaran golü attı: 0-3. 64'te Thalisson'un kafa vuruşunda Livakovic'ten seken topu yakın mesafeden tamamlayan Goutas farkı ikiye indirdi: 1-3. F.Bahçe mücadeleden 3-1 galip ayrılmayı başardı

FENER'DEN ÇİFTE REKOR

Fenerbahçe bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı (513) ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu (30) resmi maçı G.Birliği deplasmanında oynadı.



İRFAN&NESYRI YILDIZLAŞTI

Mourinho'nun yedek bıraktığı İrfan Can Kahveci dünkü maçta ilk 11'de sahaya çıkıp özellikle ilk yarıda etkili bir oyun ortaya koydu. En Nesyri de attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu.



GÖLE: TAKIMIMI TEBRİK EDİYORUM

Fenerbahçe teknik sorumlusu Zeki Murat Göle, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. 3 günde 1 maç oynuyoruz. İlk yarıda oynadığımız futbol oyunu istediğimiz yöne taşımaları, mücadeleleri mükemmeldi. İkinci yarı gece gündüz gibi oldu. Ama oyunu tutmayı bildik" dedi.



