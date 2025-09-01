SON DAKİKA
Portekizli hocayı gönderen Fener G.Birliği önünde çok rahat kazandı! Kanarya ofansif kadrosuyla ilk yarıda şov yaptı

Maça çok hızlı başlayan sarı-lacivertliler 14. dakikada Pereira’nın (k.k) golüyle skoru 1-0 yaptı. 35’te farkı ikiye çıkaran En Nesyri 5 dakika sonra yine ağları sarstı. 64’te Goutas’ın golü ev sahibine yeterli olmadı

01 Eylül 2025
Fenerbahçe Ankara'dan şen dönüyor... Sarı-Lacivertliler başkentte ligin yeni takımı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek milli araya moralli girdi. Maça hızlı bir başlangıç yapan Sarı-Lacivertliler aradığı golü 14. dakikada bulundu. Oğuz'un taç çizgisi önünde kontrol edip sol ayağıyla arka direğe ortaladığı topa Nene kale alanı çaprazından dokundu. Pereira'ya çarpıp yön değiştiren top ağlarla buluştu. Bu golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. 35'te Archie Brown'un ortasında En-Nesyri gelişine dokunarak farkı ikiye çıkardı: 0-2. 40'da sağ kanattan içeriye çevrilen top En-Nesyri'nin önünde kaldı. En-Nesyri farkı üçe çıkaran golü attı: 0-3. 64'te Thalisson'un kafa vuruşunda Livakovic'ten seken topu yakın mesafeden tamamlayan Goutas farkı ikiye indirdi: 1-3. F.Bahçe mücadeleden 3-1 galip ayrılmayı başardı

FENER'DEN ÇİFTE REKOR
Fenerbahçe bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı (513) ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu (30) resmi maçı G.Birliği deplasmanında oynadı.

İRFAN&NESYRI YILDIZLAŞTI
Mourinho'nun yedek bıraktığı İrfan Can Kahveci dünkü maçta ilk 11'de sahaya çıkıp özellikle ilk yarıda etkili bir oyun ortaya koydu. En Nesyri de attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu.

GÖLE: TAKIMIMI TEBRİK EDİYORUM
Fenerbahçe teknik sorumlusu Zeki Murat Göle, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. 3 günde 1 maç oynuyoruz. İlk yarıda oynadığımız futbol oyunu istediğimiz yöne taşımaları, mücadeleleri mükemmeldi. İkinci yarı gece gündüz gibi oldu. Ama oyunu tutmayı bildik" dedi.

