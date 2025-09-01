Fenerbahçe Cimbom’un gözdesi olan Brezilyalı kaleciyi de bitirdi! Tüm anlaşmalar tamam Ederson bugün geliyor...

SON DAKİKA
Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kaleci transferinde bombayı patlattı. Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Manchester City'nin Brezilyalı eldiveni bugün İstanbul'a geliyor. Fenerbahçe'nin, İngiliz ekibinde forma giyen Ederson için 15 milyon euro'luk bonservisle Manchester City'yi ikna ettiği belirtildi. 32 yaşındaki yıldız için edinilen bilgiler doğrultusunda Sarı-Lacivertliler, 12 milyon euro'luk ilk teklifine, ek bonus maddeleri ekledi ve yeni bir resmi teklifte bulundu. Ederson'un teklifi kabul ettiği ve yıllık 10 milyon euro'ya "Evet" dediği bilgisi paylaşıldı. Ve City ile görüşmeler mutlu sonla bitti. 2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen Ederson'un, güncel değeri 20 milyon euro.


Ederson transferinde artık son görüşmeler yapılıyor

Başkan Erdoğan’dan ŞİÖ marjında kritik temaslar! Önce Çin sonra Pakistan... Şi Cinping de Daha adil bir dünya dedi
Milli ve yerli enerjide Albayrak atılım! Gabar’dan varil varil gelecek akıyor | Yeni rezervler için gece gündüz çalışılıyor
Gözleri Karadeniz
Afganistan’da deprem! 250’den fazla kişi öldü
ŞİÖ’nün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı
Annelere erken emeklilik müjdesi...
Kim Milyoner Olmak İster?de heyecan dolu anlar: 200 bin TL’lik soruya cesur yanıt!
Kartal Akdeniz’de dev darbe! Alanyaspor - Beşiktaş: 2-0 | MAÇ SONUCU
ASSAN Group sahibi ve yöneticisi tutuklandı! FETÖ’cülerle irtibat, casusluk sevk yazısında: Gürcan Okumuş’un telefonunda ne var?
Galatasaray 1 numara transferini hala sonuçlandıramadı! Şampiyonlar Ligi listelerinin verilmesine 1 gün kaldı
Karadeniz’de kazanan yok! Trabzonspor - Samsunspor: 1-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Çin’de! ŞİÖ’nün şeref konuğu... Zirve oturumuna hitap edecek
Oh be Mourinho yokmuş! Gençlerbirliği - Fenerbahçe: 1-3 | MAÇ SONUCU
Barrack’ın PKK tornistanı! ABD ağız değiştirdi YPG Suriye’de yüksek sesle özerklik istedi... Kılıç kınından çıkar mı?
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul’da! Türkiye’nin en büyüğüne geldim
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki cinayette yeni detaylar! 15 yaşındaki sevgilisini katletmişti: Kampüse Düğüne geldim diyerek girmiş
Başkan Erdoğan’dan Çin medyasından People’s Daily’e makale! Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurulmalı
Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde şehit mi edildi? Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’dan peş peşe açıklama
Denizli 4 gündür yanıyor! Ormanda başladı Aydın’a sıçradı!
Emekli promosyonlarının 35 bin TL olması bekleniyor...