Fenerbahçe Cimbom’un gözdesi olan Brezilyalı kaleciyi de bitirdi! Tüm anlaşmalar tamam Ederson bugün geliyor...

Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kaleci transferinde bombayı patlattı. Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Manchester City'nin Brezilyalı eldiveni bugün İstanbul'a geliyor. Fenerbahçe'nin, İngiliz ekibinde forma giyen Ederson için 15 milyon euro'luk bonservisle Manchester City'yi ikna ettiği belirtildi. 32 yaşındaki yıldız için edinilen bilgiler doğrultusunda Sarı-Lacivertliler, 12 milyon euro'luk ilk teklifine, ek bonus maddeleri ekledi ve yeni bir resmi teklifte bulundu. Ederson'un teklifi kabul ettiği ve yıllık 10 milyon euro'ya "Evet" dediği bilgisi paylaşıldı. Ve City ile görüşmeler mutlu sonla bitti. 2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen Ederson'un, güncel değeri 20 milyon euro.



Ederson transferinde artık son görüşmeler yapılıyor