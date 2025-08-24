Ya Akanji ya Singo Aslan olacak

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, stoper hattına takviye yapmak için bir süredir Manchester City'nin 30 yaşındaki İsviçreli stoperi Manuel Akanji ile görüşmelerini sürdürüyordu. Yapılan son görüşme sonrasında hem kulübü Manchester City ve hem de Akanji ile anlaşma sağlandı. Galatasaray'ın Manchester City'ye bonservis ücreti olarak 16 milyon Euro vermesi bekleniyor. Ayrıca, Akanji'ye yıllık 6-7 milyon Euro ücret verileceği de gelen haberler arasında.



MENAJERİ İSTANBUL'DA

Yıldız futbolcu, Tottenham maçında kadroya alınmadı. 2022'den beri İngiliz ekibinde forma giyen Akanji, City formasıyla 136 maçta boy gösterdi. Dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar, Monaco forması giyen 24 yaşındaki savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun menajeriyle İstanbul'da masaya oturdu. Anlaşma sağlanırsa iki yıldızdan biri imzayı atacak. Başkan Dursun Özbek'in onayı bekleniyor