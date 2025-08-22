PODCAST CANLI YAYIN
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türk Hava Yolları arasında imzalanan "Türk Sporuna Destek ve İş Birliği" protokolü, Türk sporunun ulusal ve uluslararası alanda daha da güçlenmesi hedefiyle hayata geçirildi. Bakan Osman Aşkın Bak, “Türk sporu yükseliyor.” diyerek yatırımların süreceğini vurguladı.

22 Ağustos 2025
GSB ile THY arasında spor iş birliği protokolü

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında "Türk Sporuna Destek ve İş Birliği" protokolü imzalandı. Bu anlaşma, Türk sporunun ulusal ve uluslararası alanda daha da güçlenmesi adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, protokol töreninde yaptığı konuşmada, Türk sporunun yükselişine dikkat çekerek "Türk sporu yükseliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesiyle birlikte spor alanına yapılan yatırımlar artarak devam ediyor. THY ise ülkemizin bayrak taşıyıcısı olarak, sadece havacılıkta değil, sporda da önemli destekçi konumunda." dedi.

